Aragón/2: Locatelli schlägt 5 Jahre alten Pole-Rekord

Mit neuer Rekordzeit sicherte sich Andrea Locatelli auch beim zweiten Meeting der Supersport-WM 2020 in Aragón die Pole-Position. Philipp Öttl stürzte, Desaster für Patrick Hobelsberger.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht dem der Superbike-Kategorie. In der 25-minütigen Session WM stehen den SSP-Piloten allerdings keine Qualifyer-Reifen zur Verfügung. Zum Einsatz kommen daher für gewöhnlich die weicheste Variante der Rennreifen, die in den letzten Minuten für die Zeitenjagd verwendet werden.



Wie beim Meeting in Aragón vor einer Woche dominierte in den freien Trainings am Freitag erneut WM-Leader Andrea Locatelli das Geschehen. Der Bardahl Evan Bros-Pilot fuhr im dritten Training in 1:53,030 min unglaubliche 0,725 sec schneller als der zweitplatzierte Jules Cluzel.

In der Superpole unterbot Locatelli dann in 1:53,080 min bereits den fünf Jahre alten Pole-Rekord von Cluzel, um wenige Minuten später in 1:53,003 min bereits an den 1:52 min zu kratzen. Zu diesem Zeitpunkt führte der Yamaha-Pilot erneut 0,7 sec vor Cluzel und sogar 1 sec vor Lucas Mahias (Kawasaki). Der Franzose war für das FP3 gesperrt und war in der Superpole früh gestürzt.

Philipp Öttl (Kawasaki) reihte sich nach zehn Minuten mit 1,2 sec Rückstand auf Platz 5 ein.



Erst in den letzten sechs Minuten gingen die ersten Piloten auf Zeitenjagd – an die Zeit von Locatelli kam aber niemand heran, auch der 23-Jährige selbst nicht.

Dem siebenfachen Saisonsieger am nächsten kam Cluzel, der in 1:53,122 min nur 0,119 min auf seinen Yamaha-Markenkollegen verlor. Doch seine beste Runde wurde dem Franzosen gestrichen, weshalb die erste Reihe von Isaac Vinales (Kallio Yamaha) und MV Agusta-Pilot Raffaele De Rosa komplettiert wird.



Cluzel führt die zweite Startreihe an, gefolgt von den beiden Puccetti-Piloten Lucas Mahias und Philipp Öttl. Der Bayer lag auf Kurs erste Startreihe, als er im zweiten Sektor in Kurve 10 über das Vorderrad stürzte.



Bei Honda-Pilot Patrick Hobelsberger läuft es in Aragón gar nicht: Nur Startplatz 25 von 25 Teilnehmer.