Philipp Öttl (3./Kawasaki): «Das hat gepasst»

Platz 3 am ersten Trainingstag kann sich sehen lassen

Den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2020 in Barcelona beendete Philipp Öttl als Dritter. Am Samstag will der Kawasaki-Pilot einen neuen Reifen ausprobieren.

Platz 3 im trockenen ersten Training mit 0,2 sec, aber nur Zehnter im nassen FP2 – deutliche 2,2 sec hinter der Bestzeit. Sorgen macht sich Philipp Öttl darüber jedoch nicht, denn er fuhr nur fünf Runden.

Dafür auffällig: Kawasaki mischt in Barcelona bei trockenen Bedingungen offenbar vorne mit. Für die schnellste Rundenzeit des Tages sorgte Lucas Mahias in 1:45,682 min. «Der Mahias hat schnelle Runden hingezaubert», lobte Öttl seinen Teamkollegen.



«Im ersten Training hatte ich gleich ein gutes Gefühl gehabt und habe schnell verstanden, wie man die Kawasaki in Barcelona fahren muss. Das passt alles soweit», schilderte Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als wir dann einen neuen Reifen montiert haben, war ich zuerst zu aggressiv, die dritte Runde hat dann aber gepasst.»

Warum habt ihr mit der Kawasaki auf manchen Strecken Probleme, auf der anderen aber nicht?



«Das kann ich echt noch nicht sagen. Wir müssen hier das Rennen abwarten um zu wissen, ob wir in Barcelona wirklich besser dastehen. Es schaut zumindest ganz gut aus – Yamaha und Locatelli sind aber immer stark. Pirelli hat einen weicheren Reifen mitgebracht, der könnte uns über die Renndistanz helfen. Den wollten wir eigentlich im FP2 ausprobieren, das müssen wir jetzt am Samstag erledigen.»