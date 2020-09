Wird Locatelli schon in Barcelona SSP-Weltmeister?

Andrea Locatelli fährt von Sieg zu Sieg und sein erster Verfolger Jules Cluzel fällt wohl für den Rest der Saison aus. Den Sekt für den WM-Titel kann der Yamaha-Pilot nach den Meetings in Aragón bereits kalt stellen.

Die Ergebnisse von Andrea Locatelli in der Supersport-WM 2020 lassen sich leicht merken: Der Italiener gewann der sei dem Saisonauftakt in Australien jede Superpole und jedes Rennen. Die Gesamtwertung führt der Bardahl Evan Bros-Pilot nach dem zweiten Meeting im MotorLand Aragón mit 225 WM-Punkten an – mehr geht nicht.

Bei den noch ausstehenden Meetings in Barcelona, Magny-Cours und Estoril sind noch 100 Punkte zu gewinnen. Somit können nur noch GMT94-Ass Jules Cluzel (Yamaha) sowie die Puccetti-Piloten Lucas Mahias und Philipp Öttl (beide Kawasaki) den WM-Titel des neunfachen Saisonsiegers verhindern.



Aber Cluzel, mit 146 Punkten erster Verfolger des WM-Leaders, fällt nach dem Abschuss durch Raffaele De Rosa im zweiten Supersport-Rennen am Sonntag für unbestimmte Zeit aus.



«Der Unfall zwischen den beiden tut mir sehr leid, leider passieren solche Dinge in unserem Sport», bedauerte Locatelli. «Ich hoffe, dass Jules schnell wieder gesund wird.»

Schon jetzt hat Locatelli die meisten Siege in einer Saison eingefahren. Die bisherige Bestmarke von acht Siegen hatten Kenan Sofuoglu und Eugene Laverty aufgestellt.



«Das ist jetzt der Fahrer mit den meisten Siegen bin, macht mich sehr stolz. Ich muss mich beim Team bedanken, dass sie mir dafür die Gelegenheit gegeben haben», verwies der 23-Jährige auf das Weltmeisterteam. «Den Doppel-Event in Aragón haben wir aber die schönste Art und Weise hinter uns gebracht. Als nächstes steht ein Meeting auf einer mir sehr vertrauten Strecke an, allerdings nicht für das Team. Wir müssen also konzentriert bleiben und weiter unsere beste Leistung zeigen.»

Gewinnt Locatelli bei Abwesenheit von Cluzel auch die beiden Rennen in Barcelona und Mahias beendet beide Rennen als Zweiter, würde der Supersport-Dominator einen uneinholbaren Vorsprung haben und vier Rennen vor Saisonende als neuer Weltmeister feststehen!

Ergebnis Supersport-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Andrea Locatelli Yamaha 28:46,977 min 2. Lucas Mahias Kawasaki + 6,286 sec 3. Isaac Vinales Yamaha + 7,876 4. Philipp Oettl Kawasaki + 7,908 5. Hannes Soomer Yamaha + 9,420 6. Peter Sebestyen Yamaha + 9,607 7. Corentin Perolari Yamaha + 9,657 8. Manuel Gonzalez Kawasaki + 9,700 9. Steven Odendaal Yamaha + 15,473 10. Danny Webb Yamaha + 15,549 11. Alejandro Ruiz Yamaha + 21,285 12. Galang Hendra_Pratama Yamaha + 22,842 13. Axel Bassani Yamaha + 23,234 14. Federico Fuligni MV Agusta + 24,014 15. Andy Verdoia Yamaha + 29,699 16. Loris Cresson Yamaha + 29,794 17. Maria Herrera Yamaha + 29,932 18. Lachlan Epis Yamaha + 30,389 19. Patrick Hobelsberger Honda + 41,424