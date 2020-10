So will Philipp Öttl (Kawasaki) WM-Dritter werden

Dass Jules Cluzel beim Supersport-Meeting in Estoril wieder dabei ist, erschwert die Aufgabe von Philipp Öttl. Der Puccetti Kawasaki-Pilot hält aber an seinem Ziel fest – der Bayer will WM-Dritter werden.

Die Regenrennen in Magny-Cours haben die Pläne von Philipp Öttl ein wenig durchkreuzt. Weil Jules Cluzel bei seinem Heimrennen verletzungsbedingt fehlte, war der dritte WM-Rang in Reichweite. Doch mit nur sieben Punkten aus zwei Supersport-Rennen kommt Öttl mit immer noch 15 Punkten Rückstand zum Saisonfinale in Estoril.

Cluzel wurde Ende August im zweiten Supersport-Rennen in Aragón/2 in Führung liegend von Raffaele De Rosa (MV Agusta) von hinten gerammt, dabei brach sich der Franzose das linke Schien- und Wadenbein.



Fünf Rennen hat der 31-Jährige dadurch verpasst, dennoch hat er in der Gesamtwertung nur eine Position hergeben müssen. In Estoril will der Yamaha-Pilot nun um den dritten WM-Rang kämpfen.

Kawasaki-Pilot Öttl hat sein Ziel aber auch noch nicht aufgegeben.



«Mein Ziel ist der dritte WM Rang, denn ich habe bereits fünf Meisterschaften auf den undankbaren vierten Platz abgeschlossen», erklärte der 24-Jährige seine Motivation. «Das will ich dieses mal verhindern. Dafür sind zwei starke Rennen erforderlich. Im besten Fall zweimal auf dem Podium. Sollte mir das gelingen habe ich gute Chancen mich um den einen Platz zu verbessern. Meine Streckenkenntnisse liegen zwar schon einige Jahre zurück, doch das sollte mich nicht daran hindern, ein gutes Ergebnis zu erreichen.»