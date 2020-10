Magny-Cours, Lauf 2: Lucas Mahias gewinnt Sturzorgie

Während Kawasaki-Ass Lucas Mahias den Sieg beim Heimrennen abräumte, stürzte Weltmeister Andrea Locatelli bereits in der Aufwärmrunde. Philipp Öttl wurde Elfter.

Wie im ersten Lauf am Samstag starteten Kyle Smith (GMT94 Yamaha) und die Kawasaki-Piloten Lucas Mahias und Manuel Gonzalez aus der ersten Reihe. Philipp Öttl qualifizierte sich nur auf Startplatz 18. Patrick Hobelsberger erhielt wegen seines Sturzes in Barcelona von den Rennärzten keine Freigabe.



In den verregneten Trainings war Smith der dominierende Pilot, doch im ersten Rennen lieferte der Ersatz von Jules Cluzel mit zwei Stürzen keine glanzvolle Vorstellung ab. Den Sieg räumte der bereits als Weltmeister feststehende Andrea Locatelli ab. Zu den Favoriten zählte auch Kawasaki-Ass Lucas Mahias, der seinen ersten Saisonsieg nur zu gerne bei seinem Heimrennen einfahren wollte.

Die Bedingungen bei Start in den zweiten Lauf waren nichts für wasserscheue Piloten. Es regnete, auf der Piste stand das Wasser. Mit 12 Grad Lufttemperatur war es um 12:30 Uhr auch immer noch sehr kühl.



Locatelli katapultierte sich der Aufwärmrunde per Highsider selbst aus dem Kampf um den Sieg!



So war der Weg frei für den ersten Sieg von Mahias, der ab Runde 1 der schnellste Mann auf der Strecke war und bereits nach fünf Runden 5 sec Vorsprung hatte. Zeitweise hatte der Puccetti-Kawasaki-Pilot sogar über zehn Sekunden Vorsprung und gewann souverän vor Smith und dem grandiosen Hannes Soomer (Yamaha), der in der zweiten Rennhälfte furios durchs Feld pflügte.

Ebenfalls sehr stark war Can Öncü unterwegs, der bis zu einem Sturz den dritten Platz inne hatte. Der GP-Sieger wurde dank großer Abstände noch Siebter.



Für Philipp Öttl lief der zweite Supersport-Lauf bedeutend besser als am Samstag. Der Kawasaki-Pilot fuhr konstant in den Top-10 mit und lag zeitweise auf Platz 8, sag das karierte Tuch aber nur auf Platz 11.



Insgesamt gab es zehn Ausfälle!

So lief das Rennen

Start: Mahias vor Smith, De Rosa und Gonzalez. Öttl auf 14. Locatelli stürzt bereits auf der Aufwärmrunde.

Runde 1: Mahias 0,8 sec vor Smith und 2,6 vor Gonzalez. Öttl schon vor auf Platz 11.

Runde 2: Odendaal vorbei an Gonzalez auf Platz 3. Fünfter De Rosa, Öttl Zwölfter.

Runde 3: Mahias zieht mit schnellster Rennrunde in 1:56,090 min auf und davon – schon 2,8 sec vor Smith. Hanika auf Platz 6. Can Öncü (8.) räumt das Feld von hinter auf.

Runde 4: Mahias wird immer schneller – 1:55,264 min. Öncü fährt wie besessen, ist aber schon Sechster!

Runde 5: Öncü (6.) fährt so schnell wie die Spitze und holt massiv auf Odendaal (3.) auf.

Runde 6: Mahias in 1:54,955 min jetzt 5,9 sec vor Smith. Öttl auf 12. Sturz Perolari. Verdoia in der Box.

Runde 7: Öncü vorbei an drei Piloten auf Platz 3! Sturz Frossard.

Runde 8: Mahias 9,1 sec vor Smith, dessen Transponder den Geist aufgibt. Cresson in der Box.

Runde 9: Sturz Sebestyen

Runde 10: Trotz 9,8 sec Vorsprung fährt Mahias in 1:54,796 min weiterhin die scnellsten Zeiten. Öttl (11.) hat Anschluss bis Platz 4.

Runde 11: Die Top-3 sind jeweils von 10 sec getrennt.

Runde 12: Mahias 10 sec vor Smith und 25 vor Öncü. Soomer verbessert sich auf Platz 4. Öttl Neunter.

Runde 13: Manfredi, Odendaal und Hanika kämpfen um Platz 5. Okubo, Öttl Gonzalez und Webb um Platz 8. Sturz De Rosa.



Runde 14: Schnellste Rennrunde Soomer in 1:54,609 min – nur noch 2 sec hinter Öncü.



Runde 15: Öncü stürzt und reiht sich als Siebter wirder ein. Soomer erbt Platz 3 auf dem Podium. Ruiz gestürzt.



Runde 16: Mahias nimmt Speed heraus. Öncü auf Platz 10 unmittelbar vor Öttl. Sturz Fuligni



Runde 17: Öttl (11.) verliert 3 sec auf Öncü



Letzte Runde: Mahias gewinnt 5,3 sec vor Smith und 24 sec vor Soomer.

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lucas Mahias Kawasaki 34:40,911 min 2. Kyle Smith Yamaha + 5,322 sec 3. Hannes Soomer Yamaha + 24,651 4. Steven Odendaal Yamaha + 33,041 5. Karel Hanika Yamaha + 38,600 6. Manuel Gonzalez Kawasaki + 48,531 7. Can Öncü Kawasaki + 48,993 8. Danny Webb Yamaha + 49,081 9. Hikari Okubo Honda + 49,261 10. Kevin Manfredi Yamaha + 53,415 11. Philipp Öttl Kawasaki + 55,091 12. Glenn van Straalen Yamaha > 1 min 13. Galang Hendra Pratama Yamaha > 1 min 14. Axel Bassani Yamaha > 1 min Out Federico Fuligni MV Agusta Out Alejandro Ruiz Yamaha Out Raffaele De Rosa MV Agusta Out Peter Sebestyen Yamaha Out Andy Verdoia Yamaha Out Loris Cresson Yamaha Out Stephane Frossard Yamaha Out Corentin Perolari Yamaha Out Isaac Vinales Yamaha

Out Andrea Locatelli Yamaha