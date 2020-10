So schrieb Hannes Soomer für Estland WM-Geschichte

Zu den positiven Überraschungen der Supersport-WM 2020 gehört ohne Zweifel Hannes Soomer. Seit seinem Wechsel zu Kallio Yamaha ist 22-Jährige in der WM-Spitze angekommen - und mit ihm Estland.Este

Estland ist motorsportlich im Nirgendwo. Der baltische Staat hat zwar eine permanente Rennstrecke, doch die besitzt nur die FIA-Homologation ‹Grade 4›. Der Audru-Ring ist 3,2 km lang und besteht aus fünf Rechts- und zehn Linkskurven.



Zur Einschätzung: ‹Grade 1› ist Formel-1-Niveau, ‹Grade 6› erhalten Autocross-Pisten.



Dass mit Tom Kristensen ein Däne als Aushängeschild herhalten muss (bekannt aus der DTM), sagt viel über den Zustand des Motorsports in Estland aus.

Doch seit kurzem hat Estland einen WM-erprobten Motorrad-Rennfahrer: Hannes Sommer.



Der 22-Jährige fährt bereits seit fünf Jahren Supersport-WM und machte immer mal wieder mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Zum Beispiel als Siebter in Misano 2019, was mit der betagten CBR600RR nur schwer zu erreichen war. Oftmals war der Este der beste Honda-Pilot.



2020 wechselte Soomer zu Kallio Racing und pilotierte eine konkurrenzfähige Yamaha R6. Gegen Saisonende schaffte er den Durchbruch und brauste als erster Este beim Meeting in Magny-Cours in beiden Rennen im Regen als Dritter auf das Podest einer Motorrad-Weltmeisterschaft. Im zweiten Rennen fuhr Soomer zudem die schnellste Rennrunde.

Im ersten Rennen in Estoril wiederholte der sympathische junge Mann das Kunststück im ersten Lauf im Trockenen - dass er dabei von Startplatz 13 kam, machte das dritte Podium in Folge noch beeindruckender.



«Estoril war super Wochenende, wahrscheinlich unser bestes in dieser Saison. Meine Superpole war allerdings eine Katastrophe, was das Rennen umso schwieriger machte. Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start und konnte mich nach vorne arbeiten. Im zweiten Lauf konnte ich leider nicht um das Podium kämpfen, mit unserem Speed und den Fortschritten zum Saisonende bin ich aber sehr zufrieden.»



Die Supersport-WM 2020 beendete Soomer mit 115 Punkten als Neunter.