Michel Fabrizio (36): Comeback mit Kawasaki in SSP-WM

Michel Fabrizio will nach fünf Jahren wieder in der Weltmeisterschaft fahren

Überraschende Meldungen erreichen uns aus Italien. Fünf Jahre nach seinem Rücktritt kehrt der frühere Ducati-Werkspilot Michel Fabrizio in die seriennahe Weltmeisterschaft zurück.

In der Superbike-WM gehörte Michel Fabrizio lange zu den Top-Piloten, doch mit seiner Motivation stand es nicht immer zum Besten. In seinen letzten Jahren kam der Dritte der Superbike-WM 2009 nur noch bei drittklassigen Teams unter, doch nach der Saison 2014 blieben auch solche Angebote aus.



In der Saison 2015 half er beim Meeting in Imola noch bei Althea Racing aus, seine letzte volle Saison bestritt der Römer 2018 in der italienischen Superbike-Serie.

Doch nun verbündet sich Fabrizio überraschend mit dem Puccetti-Team für die Supersport-WM 2021! Wie unsere Kollegen von motosprint melden, wird das italienische Team, das in der 600er Serie mit Philipp Öttl und Can Öncü antritt, baut zwei Kawasaki ZX-6R für das Fabrizio-Team MotoZoo Racing by Puccetti aufbauen. Als zweiter Fahrer soll der Japaner Shogo Kawasaki zum Einsatz kommen.

Zusammen mit den Teams Teams Puccetti und Orelac Racing (Raffaele De Rosa, Leonardo Taccini) werden wir in der bevorstehenden Saison nun also sogar sechs Kawasaki sehen.