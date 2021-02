Ana Carrasco (Kawasaki): Bald wieder in Höchstform?

Die schnellste Frau im Superbike-WM-Fahrerlager ist zweifelsohne Ana Carrasco. Die Spanierin kehrt nach langer Verletzungspause zurück auf ihre Kawasaki, um sich auf die Saison der Supersport-WM 300 vorzubereiten.

Ana Carrasco erreichte nach ihrem Wechsel von der Moto3-WM in die Supersport 300-Weltmeisterschaft die größten Erfolge ihrer bisherigen Karriere. Die 23-Jährige gewann 2018 den WM-Titel in der 300er-Klasse, insgesamt feierte die Kawasaki-Pilotin sechs Siege und elf Podestplätze. Im letzten Jahr stürzte die Spanierin bei Testfahrten schwer.



Carrasco hatte sich mehrere Rückenwirbel gebrochen. Am 15. September folgte eine umfangreiche Operation, in der sieben Wirbelkörper mit viel Metall miteinander verschraubt wurden. Am 12. Januar wurde in einem zweiten Eingriff das Material wieder entfernt.

Nach langer Verletzungspause fühlt sich die schnelle Frau bereit für die Saisonvorbereitungen auf der Rennstrecke. «Ich bin sehr froh, zurück auf dem Bike zu sein. In Wirklichkeit fühlten sich die fünf Monate wie fünf Jahre für mich an. Ich liebe es auf der Rennstrecke zu fahren, deshalb ist es perfekt, zurück bei meinem Team zu sein. Ich bin motiviert und glücklich», betonte Carrasco.

«Ich habe sehr genau auf meinen Arzt gehört und jetzt gab er mir das OK zu fahren. Ich bin ziemlich aufgeregt vor meiner Rückkehr auf die Ninja 400 für die Winter-Testfahrten.»

«Es ist Zeit, mich und mein Motorrad wieder in Form zu bringen», erklärte die Spanierin und fügte an: «Ich habe ein großartiges Team, dass mich perfekt unterstützt. Zusätzlich habe ich wahnsinnig viele positive Zuschriften von meinen Fans erhalten, während ich mich erholte. Meinen Kopf habe ich schon an der richtigen Stelle, ich hoffe, dass ich auch körperlich bald zu meiner Höchstform zurückfinde.»