SSP-Rookie Domi Aegerter mit Yamaha R6 in Barcelona

Dominique Aegerter in Barcelona

Mehrere Piloten aus dem Paddock der MotoGP und Superbike-WM trainierten diese Woche auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Mit dabei war auch Supersport-Rookie Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha).

Europa befindet sich im Lockdown, dennoch herrscht auf südeuropäischen Rennstrecken reges Treiben. Rennfahrer verschiedensten Serien buchen Trainingstage, um sich für die bevorstehende Saison in Form zu bringen. Wegen Reisebeschränkungen und Quarantäne-Regeln sind solch privaten Tests momentan einfacher umzusetzen, als mit den zumeist international besetzten Teams – unter anderem sagte BMW den geplanten Wintertest in Portimão ab.



Der Circuit de Barcelona-Catalunya war am Mittwoch Schauplatz eines mit Piloten aus der MotoGP und Superbike-WM besetzten Trainingstag, die nun auch einen Eindruck von der überarbeiteten Kurve 10 bekamen.

Aus der seriennahen Weltmeisterschaft war einmal mehr Tito Rabat (Barni Ducati) dabei, der mit seiner Panigale V4S mehr Zeit auf der Rennstrecke zu verbringen scheint als jeder andere Rennfahrer.



Ebenfalls flotte Runden spulte Ana Carrasco ab, die nach zwei Tagen in Alcarras ein weiteres Mal nach ihrer langen Verletzungspause mit ihrer Kawasaki Ninja 400 trainierte.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant ist die Teilnahme von Dominique Aegerter. Der Schweizer verbündete sich mit Ten Kate Racing für die Supersport-WM 2021 und gilt als seriöser Titelanwärter. Der 30-Jährige fuhr eine von Yamaha Austria Racing vorbereiteten R6, unterstützt von seinen Sponsoren IXS und Hostettler.