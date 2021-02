Alex Lowes nach Crash: Nächster Kawasaki-Test wackelt

Anfang der zweiten Februar-Woche ist Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes beim Flat-Track-Training nahe Barcelona gestürzt und verletzte sich an der Schulter. Ob er den nächsten Superbike-Test bestreiten kann, ist offen.

Am 4./5. März wollte BMW mit seinem Werksteam sowie den Kundenteams Bonovo MGM und RC Squadra Corse in Portimao testen. Doch weil Reisen nach Portugal und zurück von Deutschland und Großbritannien aus derzeit wegen der behördlichen Corona-Bestimmungen sehr schwierig sind, müssen sich Tom Sykes, Michael van der Mark, Jonas Folger und Eugene Laverty bis Ende März gedulden: Dann dürfen sie die neue M1000RR bei den Dorna-Tests in Barcelona fahren.

Neben den BMW-Mannschaften hat sich auch das Team Pedercini Kawasaki (Cresson, Cavalieri) aus Norditalien vom Portimao-Test abgemeldet.



Stand heute sind nur noch zwei Teams übrig, beide kommen aus Spanien: Die Werkstruppe von Kawasaki sowie Orelac Kawasaki mit Isaac Vinales.

Ob für das Kawasaki-Werksteam lediglich Weltmeister Jonathan Rea oder auch Alex Lowes testen wird, ist unklar. Lowes ist Anfang der zweiten Februar-Woche beim Flat-Track-Training auf ‹Roccos Ranch› nahe Barcelona gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Zuerst wurden ein Schlüsselbeinbruch sowie Verletzungen des Bandapparats befürchtet, was sich nicht bestätigte. An den Zerrungen laboriert der Engländer aber bis heute, die Ärzte haben ihm nach seinem Crash zu zwei bis drei Wochen Ruhe geraten.

«Alex erholt sich mit Physiotherapie und Übungen von seinen Verletzungen», teilte Kawasaki am Mittwoch mit. «Nächsten Montag werden Alex, Team-Physiotherapeut Albert, das Team-Management sowie Alex’ Crew-Chief Marcel entscheiden, ob er an dem Test teilnimmt. Wenn er zwar fahren könnte, aber nicht 100-prozentig fit ist, dann sparen wir die Tage lieber für die kommenden Wochen auf.»

Denn seit dem 22. Dezember 2020 gibt es neue Test-Bestimmungen für die fixen Fahrer der Superbike-WM: Zwischen dem Saisonfinale 2020 und jenem dieses Jahr sind nur noch zehn Testtage mit dem WM-Team und auf der Wettbewerbsmaschine erlaubt.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 15. Februar:

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien