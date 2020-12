Ten Kate Yamaha: Domi Aegerters Teamkollege ist fix

Wie angekündigt, bringt das Team Ten Kate in der Supersport-WM 2021 neben dem Schweizer Dominique Aegerter einen Piloten aus dem Yamaha-Nachwuchsprogramm an den Start.

Am 2. Dezember verkündete Ten Kate Yamaha Dominique Aegerter als Nummer 1 für die Supersport-WM 2021. Jetzt steht auch sein neuer Teamkollege fest: Die Wahl fiel auf den 21-jährigen Indonesier Galang Hendra Pratama, der schon länger zum bLU-cRU-Förderprogramm von Yamaha gehört.



Hendra Pratama empfahl sich 2016 mit guten Leistungen in Valentino Rossis VR46-Camp und durfte im Jahr darauf mit Wildcard an zwei Rennen der Supersport-300-WM teilnehmen. Beim Finale in Jerez eroberte er als erster Indonesier einen Sieg in einer Motorrad-Weltmeisterschaft.

2018 und 2019 beendete der Youngster die 300er-WM auf den Gesamträngen 10 und 7, in Brünn 2018 hat er für seinen zweiten Sieg gesorgt.



2020 absolvierte Galang im Team MS Yamaha seine erste Saison in der Supersport-WM, sein bestes Ergebnis eroberte er in Aragon, wo er zweimal Zwölfter wurde. In Magny-Cours überraschte er als Sechster im Qualifying. Die Saison schloss er mit zwölf Punkten als 24. ab.

Hendra Pratama wird 2021 für das erfolgreichste Team der Supersport-WM starten, Ten Kate gewann bereits zehnmal den Fahrertitel. «Diese Aussichten sind gut», weiß der Mann aus Yogyakarta, südlich von Semarang. «2020 habe ich viel gelernt, wie man die Yamaha R6 fährt – das ist etwas ganz anderes, als eine 300er. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr um Plätze in den Top-10 zu kämpfen.»

«Mit Domi Aegerter und Galang Hendra Pratama sind wir sehr stark aufgestellt», glaubt Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos. «Hoffentlich können wir zusammen gute Ergebnisse erzielen. Dominique ist schnell und erfahren. Galang wollen wir alles beibringen was er braucht, um es auf das nächste Level zu schaffen.»



Die Weltmeisterschaft 2021 beginnt am letzten April-Wochenende auf dem TT-Circuit in Assen.

Kalender Supersport-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen

Teams & Fahrer Supersport-WM 2021:



Puccetti Kawasaki: Phillip Öttl (D), Can Öncü (TR)

Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I), Leonardo Taccini (I)

WRP Wepol Yamaha: Danny Webb (GB)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Federico Caricasulo (I)

Toth Yamaha: Peter Sebestyen (H), Richard Bodis (H)

Kallio Yamaha: Soomer?

Evan Bros Yamaha: Steven Odendaal (ZA)

ParkinGO Yamaha: Manuel Gonzalez (E)

EAB Yamaha: Bo Bendsneyder (NL)

MS Yamaha: Verdoia?

Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Galang Hendra Pratama (IND)

RGR Yamaha: Filippo Fuligni (I)

Altogoo Yamaha: Kevin Manfredi (I)

MV Agusta: ?



Fett = bestätigt