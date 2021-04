GMT94 Yamaha-Boss schwärmt: «Das ideale Szenario»

Mit Jules Cluzel und Federico Caricasulo hat GMT94 Yamaha für die Supersport-WM 2021 seine bisher stärkste Fahrerpaarung unter Vertrag. Zwei potenzielle Titelanwärter im Team zu haben, kann schwierig sein.

2021 wird bereits die neunte Saison von Jules Cluzel in der Supersport-WM sein, immer gehörte der Franzose zu den stärksten Piloten. Jeweils dreimal wurde der 32-Jährige Vizeweltmeister und WM-Dritter, zweimal WM-Vierter. Dabei fuhr Cluzel 20 Siege und 53 Podestplätze ein. Nur ein WM-Titel fehlt in seiner Sammlung.

Im Kampf um die Weltmeisterschaft muss sich Cluzel zuerst teamintern durchsetzen. Sein sieben Jahre jüngerer Teamkollege Federico Caricasulo ist sechsfacher Sieger und Vizeweltmeister 2019, der sich nicht freiwillig in die Rolle der Nummer 2 fügen wird – das hat er schon nicht getan, als er neben Randy Krummenacher bei Bardahl Evan Bros fuhr.



Gegenseitige Vorwürfe und Misstrauen vergiftete damals die Atmosphäre im italienischen Team. GMT94-Boss Christophe Guyot sieht momentan nur Vorteile für sein Team. «Wir haben in jeder Hinsicht eine Traumsituation», sagte der erfahrenen Teamchef nach dem Test in Navarra.

«Für die Piloten ist es gut, denn sie können sich gegenseitig anspornen, um weitere Fortschritte zu erzielen. Und für das Team, weil wir die Abstimmung der Yamaha R6 immer besser machen können», hielt der 56-Jährige fest. «Dass sie mit identischem Material gegeneinander kämpfen, wird bei den beiden für Zufriedenheit und Motivation sorgen. Und uns verhilft es dazu, dass wir beide Motorräder um Siege kämpfen sehen werden. Das wäre zumindest das ideale Szenario, denn wir wollen auch die Teamwertung gewinnen.»

Die Chancen auf den Gewinn der Team-Meisterschaft stehen für GMT94 mit zwei schnellen Fahrern tatsächlich gut. Denn das Weltmeisterteam Bardahl Evan Bros (Steven Odendaal) oder starke Konkurrenz wie EAB Racing (Randy Krummenacher), Ten Kate (Domi Aegerter), Kallio Racing (Hannes Soomer) und Puccetti (Philipp Öttl) haben nur einen Fahrer oder nur einen starken im Team.