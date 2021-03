Wieso Domi Aegerter ein Moto2-Angebot ausschlug

Nach der Verletzung von Barry Baltus sucht das Moto2-WM-Team NTS RW Ersatz für den zweiten Grand Prix am nächsten Wochenende. Dominique Aegerter stand oben auf der Wunschliste.

Für Moto2-Rookie Barry Baltus nahm der Katar-GP ein frühes Ende. Im dritten freien Training flog der Belgier am Samstagnachmittag per Highsider heftig ab und brach sich dabei das linke Handgelenk. Jetzt ist sein belgisches Team NTS RW Racing fieberhaft am Überlegen, wer ihn für den zweiten Grand Prix am nächsten Wochenende ersetzen könnte.



Baltus flog am Sonntag zurück nach Belgien, um sich zuhause eingehender untersuchen zu lassen.

NTS-RW-Teammanager Jarno Janssen erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com: «Ich habe mit Domi Aegerter gesprochen, aber bisher haben wir keine Lösung.»



Denn der Schweizer testet am Montag und Dienstag mit seinem Supersport-WM-Team Ten Kate Yamaha auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Und er bräuchte eine Freigabe von seinem MotoE-Team Intact sowie Ten Kate. Aegerter ist schon 2020 zweimal bei NTS als Ersatz eingesprungen und in Spielberg auf Platz 12 gelandet.



«Das Problem ist, Domi muss bei der Ankunft in Doha einen PCR-Test machen und dann 24 Stunden in Quarantäne gehen», gibt Janssen zu bedenken. «Das wird zeitlich für das FP1 am Freitag sehr knapp.»

Aegerter hat inzwischen abgewinkt: «Das Problem ist, wir testen jetzt zwei Tage in Barcelona, dann setzen wir die Supersport-Tests am Samstag in Navarra fort. Und am Montag und Dienstag nach Ostern fahren wir noch in Aragón. Diese Tests mit der R6 für Ten Kate sind natürlich wichtiger. Außerdem muss ich die neue WM-Strecke in Navarra kennenlernen. Die Reise nach Katar mit der Quarantäne und so weiter wäre sehr kompliziert und knapp geworden!»