Kawasaki ohne Philipp Öttl nicht ganz vorne dabei

Sechs Kawasaki stellen sich in der Supersport-WM 2021 der Yamaha-Übermacht. Während des zweitägigen Tests in Barcelona war Raffaele De Rosa aus dem Orelac-Team der mit Abstand Schnellste auf einer ZX-6R.

Puccetti Racing, seit Jahren Kawasakis Aushängeschild in der Supersport-Klasse und vergangene Saison mit Lucas Mahias und Philipp Öttl Zweiter und Dritter der Weltmeisterschaft, verzichtete auf den Barcelona-Test.

Mahias fährt 2021 für Puccetti in der Superbike-WM, womit Öttl dem Papierformat nach die Nummer 1 des japanischen Herstellers ist. Ohne den schnellen Bayer war es auf dem Circuit de Catalunya an Raffaele De Rosa, die Kawasaki-Fahne hochzuhalten. Denn sein 18-jähriger Teamkollege Leonardo Taccini hat zwar viel Talent, aber noch zu wenig Erfahrung. Dasselbe gilt für den gleichaltrigen Shogo Kawasaki aus Japan. Erfahrung hat Comeback-Mann Michel Fabrizio (36) genug, er hat in der Superbike-WM 35 Podestplätze (4 Siege) erobert und wurde 2009 Gesamtdritter. Der Italiener hat seine besten Zeiten aber hinter sich.

De Rosa fuhr die letzten drei Jahre für MV Agusta Supersport-WM und wurde jeweils Gesamtsechster. In dieser Zeit brauste er elfmal aufs Podium, ein Sieg blieb ihm verwehrt.

«Das war ein großer Schritt», meinte der Mann aus Neapel über seinen Wechsel zu Kawasaki. «Mein erster Eindruck ist nicht schlecht, das Motorrad lässt sich einfach fahren. Die Leistung ist in einem breiteren Drehzahlband als bei der MV verfügbar. Bei der MV ist es im unteren Drehzahlbereich schwieriger, die Leistung zu kontrollieren. Insgesamt bin ich glücklich mit dem Test, wir brauchen aber mehr Runden. Das war unser erster richtiger Test und wir haben einen Trainingsmotor eingesetzt.»



De Rosa verlor 1,188 sec auf die Bestzeit von Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha), verzichtete aber auf den Einsatz eines weichen Hinterreifens.

«Unser Ziel sind die Top-6 und wir wollen besser sein als das Puccetti-Team», meinte De Rosa mit Blick auf die Ende Mai beginnende Weltmeisterschaft. «Letztes Jahr hat Mahias mehrfach um den Sieg gekämpft, dieses Jahr gibt es mehr starke Fahrer. Aegerter, Cluzel, Caricasulo, Öttl sind schnell. Für Cluzel und Caricasulo ist es einfacher, weil mit ihnen zwei schnelle Piloten für das gleiche Team fahren. Auch Tuuli auf der MV Agusta war schnell.»

Ergebnisse Supersport-Test Barcelona, 29./30. März:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:44,220 min

2. Jules Cluzel, Yamaha, +0,135 sec

3. Randy Krummenacher, Yamaha, +0,497

4. Federico Caricasulo, Yamaha, +0,498

5. Niki Tuuli, MV Agusta, +0,577

6. Luca Bernardi, Yamaha, +0,826

7. Raffaele Da Rosa, Kawasaki, +1,188

8. Federico Fuligni, Yamaha, +1,264

9. Hannes Soomer, Yamaha, +1,275

10. Manuel Gonzalez, Yamaha, +1,393

11. Christoffer Bergman, Yamaha, +1,522

12. Steven Odendaal, Yamaha, +1,524

13. Marc Alcoba, Yamaha, +1,527

14. Maria Herrera, Yamaha, +1,884

15. Vertti Takala, Yamaha, +2,061

16. Davide Pizzoli, Yamaha, +2,135

17. Luigi Montella, Yamaha, +2,446

18. Michel Fabrizio, Kawasaki, +2,667

19. Galang Hendra Pratama, Yamaha, +2,850

20. Stéphane Frossard, Yamaha, +3,013

21. Danny Webb, Yamaha, +3,061

22. Leonardo Taccini, Kawasaki, +3,893

23. Pawel Szkopek, Yamaha, +4,917

24. Shogo Kawasaki, Kawasaki, +6,315