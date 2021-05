Live auf YouTube: Ten-Kate-Präsentation mit Aegerter

Am 11. Mai stellt sich Ten Kate Yamaha vor

Mit dem Schweizer Dominique Aegerter will Ten Kate erstmals seit 2014 wieder Supersport-Weltmeister werden, dieses Mal mit Yamaha. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr wird das Team aus Nieuwleusen vorgestellt.

Nach der Saison 2016 stieg Ten Kate aus der Supersport-WM aus und widmete sich bis Ende 2019 ganz der Superbike-Klasse. 2020 kehrte die Truppe aus Nieuwleusen mit neuem Partner Yamaha zurück. Es gab eine Kooperation mit dem EAB-Team von Ferry Schoenmakers, der Südafrikaner Steven Odendaal wurde WM-Fünfter.

Dieses Jahr geht Ten Kate wieder eigene Wege. Neben dem Schweizer Dominique Aegerter haben sie den Indonesier Galang Hendra Pratama unter Vertrag – ein Zugeständnis an Yamaha und deren Nachwuchsförderung. EAB hat Randy Krummenacher verpflichtet und zählt mit dem Weltmeister von 2019 ebenfalls zu den Favoriten.

Ten Kate Racing ist das erfolgreichste Team der Supersport-Weltmeisterschaft: Zwischen 2002 und 2014 gewannen Fabien Foret, Chris Vermeulen, Karl Muggeridge, Sebastien Charpentier, Kenan Sofuoglu, Andrew Pitt und Michael van der Mark auf Honda insgesamt neunmal den Fahrer-Titel.

In Anbetracht behördlicher Corona-Auflagen und -Verbote hat sich das Team Ten Kate Yamaha für eine Online-Präsentation auf YouTube entschieden, die am Mittwoch, 12. Mai, ab 10 Uhr über den untenstehenden Link zu sehen sein wird. Nach der Erstausstrahlung wird das Video auch über verschiedene Social-Media-Kanäle verbreitet.

Die Supersport-WM 2021 beginnt an Pfingsten (21.–23. Mai) im MotorLand Aragon in Spanien und umfasst Stand heute zwölf Events, von denen die letzten beiden in Argentinien und Indonesien wegen möglicher Covid-19-Bestimmungen unsicher sind.

Kalender der Supersport-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien