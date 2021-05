Domi Aegerter (4./Yamaha): «Es ist sehr enttäuschend»

In einem spannenden Zweikampf mit Jules Cluzel verpasste Yamaha-Pilot Domi Aegerter am Samstag im Supersport-Rennen von Estoril das Podium knapp. Für das zweite Rennen peilt der Schweizer unbedingt eine Verbesserung an.

Obwohl Dominique Aegerter erst sein zweites Rennwochenende in der Supersport-WM bestreitet, spielt er gleich ganz vorne mit den Gegnern mit. In Aragon verpasste Aegerter den Sieg im ersten Rennen nur knapp, eine Woche später steht der Schweizer mit Rang 4 und ohne Pokal in seiner Box, obwohl er ein starkes Rennen zeigte und nach einem schlechten Start den Weg in die Spitzengruppe zurückgefunden hatte. Letztendlich besiegte ihn Jules Cluzel um 0,015 Sekunden, Ärgernis und Ansporn zugleich, denn ein Podestplatz ist das klare Ziel für den Sonntag.

«Es ist sehr enttäuschend, das Rennen als Vierter zu beenden, gerade nach so einem starken Wochenende. Ich hatte nach dem Start arge Probleme und bin bis auf Platz 8 zurückgefallen, doch anschließend habe ich es geschafft, mich in die Spitzengruppe zurück zu kämpfen, bin aber dann auf Rang 4 ins Ziel gekommen», erklärte der ehemalige Moto2-Fahrer.

In der Gesamtwertung liegt der Yamaha-Pilot weiterhin auf Rang 2, zum WM-Führenden Steven Odendaal, der bereits sein drittes Rennen in diesem Jahr gewann, fehlen ihm bereits 31 Punkte. «Es ist für uns möglich, um das Podium oder um den Sieg zu kämpfen, aber wir müssen noch härter arbeiten, damit wir uns in den Punkten verbessern können, in denen wir verlieren», betonte Aegerter und fügte hinzu: «Zum Glück haben wir am Sonntag das Warm-Up, wo wir einige Dinge testen können. Wir geben alles, damit wir im zweiten Rennen auf dem Podium landen.»

Auch Ten Kate-Teammanager Kervin Bos war mit dem Ergebnis des Rennens nicht 100 Prozent zufrieden. Am Samstag sagte er: «Platz 4 nach einem starken Rennen ist einfach nur schwer zu akzeptieren. Dominique hat heute gezeigt, was er kann, doch es ist eine Schande, dass er das Rennen nicht auf dem Podium beenden konnte. Wir werden unsere Hausaufgaben erledigen. An jedem Tag haben wir kleine Verbesserungen erreicht und wir hoffen, dass wir das zum Sonntag auch schaffen.»

Ergebnis Supersport-WM Estoril, Rennen 1:

1. Odendaal, Yamaha, 30:26,477 min

2. Öttl, Kawasaki, +0,350 sec

3. Cluzel, Yamaha, +0,750

4. Aegerter, Yamaha, +0,765

5. Gonzalez, Yamaha, +1,023

6. De Rosa, Kawasaki, +4,519

7. Bernardi, Yamaha, +7,442

8. Soomer, Yamaha, +9,624

9. Krummenacher, Yamaha, +11,696

10. Bergman, Yamaha, +19,197

11. Tuuli, MV Agusta, +23,673

12. Caricasulo, Yamaha, +28,832

13. Alcoba, Yamaha, +30,330

14. Frossard, Yamaha, + 34,147

15. Pizzoli, Yamaha, +34,269

16. Fabrizio, Kawasaki

17. Takala, Yamaha

18. Taccini, Kawasaki

19. Herrera, Yamaha

20. Hendra Pratama, Yamaha

21. Montella, Yamaha

22. McManus, Yamaha

23. Szkopek, Yamaha

24. Kawasaki, Kawasaki

DNF Manfredi, Yamaha

DNF Öncü, Kawasaki

DNF Fuligni, Yamaha

WM-Stand nach 3 von 24 Rennen:

1. Odendaal, 75 Punkte. 2. Aegerter 44. 3. De Rosa 37. 4. Öttl 36. 5. Cluzel 32. 6. Sommer 30. 7. Gonzalez 27. 8. Bergman 24. 9. Bernardi 22. 10. Krummenacher 19. 11. Caricasulo 14. 12. Alcoba 12. 13. Takala 8. 14. Öncü 8. 15. Hendra Pratama 7. 16. Manfredi 7. 17. Herrera 7. 18. Tuuli 5. 19. Frossard 2. 20. Fabrizio 2. 21. Pizzoli 1. 22. Szkopek 1.

Herstellerwertung nach 3 von 24 Rennen:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Kawasaki 56. 3. MV Agusta 5.