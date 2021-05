Domi Aegerter über Estoril: «Weiß, wo es lang geht»

Das Ten Kate-Team feierte am letzten Wochenende das Comeback auf dem Podium der Supersport-WM. Dominique Aegerter bescherte dem Yamaha-Team aus den Niederlanden einen zweiten Rang in Aragon, Estoril kommt gelegen.

Domi Aegerter fährt 2021 in zwei Meisterschaften. Neben dem MotoE-Weltcup, den er für das Intact GP-Team bestreitet, hat er in der Supersport-Weltmeisterschaft alle Hände voll zu tun. Der Schweizer, der zehn Jahre als Stammfahrer in der Moto2-WM unterwegs war, belegt nach dem WorldSBK-Saisonstart in Aragon den zweiten Platz in der Supersport-WM-Gesamtwertung. Steven Odendaal (Yamaha) sicherte sich mit einem Doppelsieg die maximale Punkteausbeute.



Vor dem zweiten Wochenende im portugiesischen Estoril ist Aegerter überzeugt davon, dass er noch erfolgreicher unterwegs sein wird. «Ich freue mich sehr auf die Rennen in Estoril, denn ich mag die Strecke und ich habe meinen ersten Grand Prix 2006 auf dieser Strecke absolviert. Obwohl ich einige Jahre nicht auf der Strecke unterwegs war, weiß ich genau, wo es lang geht», lachte der 30-Jährige.

«In den letzten Tagen war ich zu Hause, um mich vom letzten Wochenende in Aragon zu erholen. Doch ich kann es kaum erwarten, in Estoril erneut anzugreifen, außerdem ist es super, dass wir zwei Rennen an jedem Wochenende haben», betonte der Schweizer. «Ich glaube, das gesamte Team ist bereit, um in Portugal eine gute Performance zu liefern.»

Das niederländische Ten Kate-Team konzentriert sich in diesem Jahr auf die Supersport-WM. Nachdem Loris Baz in der letzten Saison für den Rennstall in der Superbike-WM am Start stand, halten Domi Aegerter und Galang Hendra Pratama 2021 die Fahnen für die Mannschaft um Teamchef Kervin Bos in der 600er-Klasse hoch.

«Wir reisen von Aragon nach Estoril mit einem sehr zufriedenen Gefühl. Die Ergebnisse dort waren sehr stark, obwohl Domi auf seiner am wenigsten geliebten Strecke unterwegs war. Wir glauben, dass er in Estoril noch stärker sein kann», erklärte Bos und fügte abschließend hinzu: «Wir sind bereit für ein weiteres gutes Wochenende.»

Ergebnisse von Domi Aegerter in Estoril:

In der 125er-WM:

2006 26.

2007 DNF

2008 12.

2009 8.

In der Moto2-WM:

2010 9.

2011 4.

2012 12.