Estoril, Superpole: Philipp Öttl in der ersten Reihe

Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) qualifizierte sich in der Superpole der Supersport-WM in Estoril für Startplatz 1. Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) preschte auf Rang 2, Domi Aegerter wurde Fünfter.

Für die erste nennenswerte Bestzeit in der 20-minütigen Superpole sorgte Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) in 1:40,192 min, womit er 3/10 sec schneller fuhr als Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) bei seiner Bestzeit am Freitag.



Nach elf Minuten preschte der letztjährige WM-Dritte Philipp Öttl (Kawasaki Puccetti) auf den zweiten Platz, 0,177 sec hinter Caricasulo.

Auf Zeitenjagd gingen die 27 Fahrer in den letzten sieben Minuten. Caricasulo steigerte sich auf 1:39,973 min, womit er 4/10 sec hinter dem Pole-Rekord von Andrea Locatelli (1:39,520 min) aus dem Jahr 2020 blieb.



An die Zeit des Italieners kam keiner mehr heran, Öttl und WM-Leader Steven Odendaal aus dem Team Bardahl Evan Bros Yamaha stehen neben ihm in Reihe 1.

Aus Reihe 2 starten Jules Cluzel, Aegerter und De Rosa.



Niki Tuuli brachte die einzige MV Agusta im Feld auf Platz 7, der Finne muss das erste Rennen am Samstagnachmittag nach seiner Aragon-Strafe aber aus der Boxengasse bestreiten.



Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (EAB Yamaha) kam nur auf Platz 11.

Ergebnisse Supersport-WM Estoril, Superpole:

1. Caricasulo, Yamaha, 1:39,973 min

2. Öttl, Kawasaki, +0,121 sec

3. Odendaal, Yamaha, +0,211

4. Cluzel, Yamaha, +0,246

5. Aegerter, Yamaha, +0,318

6. De Rosa, Kawasaki, +0,485

7. Tuuli, MV Agusta, +0,581

8. Soomer, Yamaha, +0,594

9. Bernardi, Yamaha, +0,691

10. Gonzalez, Yamaha, +0,799

11. Krummenacher, Yamaha, +1,067

12. Öncü, Kawasaki

13. Manfredi, Yamaha

14. Bergman, Yamaha

15. Alcoba, Yamaha

16. Fabrizio, Kawasaki

17. Fuligni, Yamaha

18. Pizzoli, Yamaha

19. Frossard, Yamaha

20. Takala, Yamaha

21. Hendra Pratama, Yamaha

22. Taccini, Kawasaki

23. Herrera, Yamaha

24. Montella, Yamaha

25. McManus, Yamaha

26. Szkopek, Yamaha

27. Kawasaki, Kawasaki