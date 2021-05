Philipp Öttl nach Rang 2: «Bin halt nicht der Toprak»

Den Großteil des ersten Supersport-Rennens in Estoril hat Philipp Öttl angeführt. Als er eingangs der letzten Runde von WM-Leader Steven Odendaal auf seiner Bardahl-Yamaha überholt wurde, war er chancenlos.

In 13 von 18 Runden kreuzte Philipp Öttl auf dem Circuito do Estoril als Erster die Ziellinie. Doch als es in die letzte Runde ging, hatte das Kawasaki-Ass am Ende der ein Kilometer langen Geraden WM-Leader Steven Odendaal auf dessen überragend-schneller Yamaha R6 nichts entgegenzusetzen und verlor Platz 1 um 0,350 sec.

«Obwohl es in Estoril harte Bremszonen gibt, kannst du eigentlich nur dort überholen, das ist die beste Möglichkeit», erzählte Öttl beim Zusammensitzen mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin zufrieden, weil jeder gesehen hat, dass nicht mehr ging. Ich habe das Maximum aus meiner Situation gemacht. Mein Motorrad geht gut, ich fühle mich auch gut damit. Dass mich dann dieses Motorrad überholt… Es geht mir gar nicht so sehr darum, dass das der Odendaal war, ich fahre mehr gegen seine Yamaha, als gegen ihn. Man sieht ja von außen, dass dieses Motorrad richtig gut geht. Wenn mich das dann auf der Geraden überholt… Ich hätte gerne gekontert, wenn ich so bremsen könnte wie der Toprak. Aber der bin ich halt nicht. Als ich Odendaal in der zweiten Runde überholt habe, war ich am Kawasaki-Limit. Ich habe schon so spät gebremst – in der letzten Runde war ich ein paar Meter zu weit weg. Deshalb bin ich zufrieden mit dem zweiten Platz: Ich habe es probiert und es ging nicht mehr, also habe ich den zweiten Platz heimgefahren.»

Nach heutigem Stand besteht die Supersport-WM 2021 aus 24 Rennen, nach drei liegt Öttl mit 36 Punkten auf Platz 4. Raffaele De Rosa (37) und Dominique Aegerter (44) sind in Reichweite. Odendaal hat maximale 75 Punkte.

Ergebnis Supersport-WM Estoril, Rennen 1:

1. Odendaal, Yamaha, 30:26,477 min

2. Öttl, Kawasaki, +0,350 sec

3. Cluzel, Yamaha, +0,750

4. Aegerter, Yamaha, +0,765

5. Gonzalez, Yamaha, +1,023

6. De Rosa, Kawasaki, +4,519

7. Bernardi, Yamaha, +7,442

8. Soomer, Yamaha, +9,624

9. Krummenacher, Yamaha, +11,696

10. Bergman, Yamaha, +19,197

11. Tuuli, MV Agusta, +23,673

12. Caricasulo, Yamaha, +28,832

13. Alcoba, Yamaha, +30,330

14. Frossard, Yamaha, + 34,147

15. Pizzoli, Yamaha, +34,269

16. Fabrizio, Kawasaki

17. Takala, Yamaha

18. Taccini, Kawasaki

19. Herrera, Yamaha

20. Hendra Pratama, Yamaha

21. Montella, Yamaha

22. McManus, Yamaha

23. Szkopek, Yamaha

24. Kawasaki, Kawasaki

DNF Manfredi, Yamaha

DNF Öncü, Kawasaki

DNF Fuligni, Yamaha

WM-Stand nach 3 von 24 Rennen:

1. Odendaal, 75 Punkte. 2. Aegerter 44. 3. De Rosa 37. 4. Öttl 36. 5. Cluzel 32. 6. Sommer 30. 7. Gonzalez 27. 8. Bergman 24. 9. Bernardi 22. 10. Krummenacher 19. 11. Caricasulo 14. 12. Alcoba 12. 13. Takala 8. 14. Öncü 8. 15. Hendra Pratama 7. 16. Manfredi 7. 17. Herrera 7. 18. Tuuli 5. 19. Frossard 2. 20. Fabrizio 2. 21. Pizzoli 1. 22. Szkopek 1.

Herstellerwertung nach 3 von 24 Rennen:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Kawasaki 56. 3. MV Agusta 5.