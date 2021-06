Philipp Öttl (11.): Blutiges Knie, verdeckte Karten

Die Top-20 innerhalb 0,957 sec – da war nicht viel Spielraum für Fehler. Philipp Öttl aus dem Team Kawasaki Puccetti schildert, wie sein elfter Platz am Freitag der Supersport-WM in Misano einzuschätzen ist.

Philipp Öttl leistete sich im ersten freien Training am Freitagmorgen in der dritten Runde einen harmlosen Ausrutscher, der ein blutiges Knie nach sich zog. Nach der zweiten 45-Minuten-Session am Freitag fand sich der WM-Dritte in der kombinierten Zeitenliste auf dem elften Platz wieder – 0,502 sec hinter Manuel Gonzalez, der überraschend für die schnellste Zeit sorgte.

«Ich fuhr im FP2 mit dem neuen SCX-Hinterreifen einen Longrun mit 15 Runden, drei Runden weniger als eine Renndistanz», erzählte Öttl SPEEDWEEK.com im Auflieger des Kawasaki-Teams von Manuel Puccetti. «Das war gut. Wir haben dann auch keinen neuen Reifen mehr eingebaut. Ich ging nicht auf Zeitenjagd, ich wollte wissen, ob der SCX etwas fürs Rennen ist oder nicht.»



Der elfte Platz sagt also gar nichts aus? «Ich hoffe nicht», grinste der Bayer. «Es lagen alle eng beieinander, die Top-20 innerhalb einer Sekunde.»

Auffällig: Mit Mercandelli (5.) und Fuligni (10.) mischten zwei Wildcard-Fahrer vorne mit. «Ich bin schon Italienische Meisterschaft in Misano gefahren, das war brutal», schilderte Öttl. «Ich habe gedacht, dass die uns dieses Wochenende um die Ohren fahren. Ich hielt es für möglich, dass die ersten fünf aus der Italienischen Meisterschaft sind. Ich dachte wirklich, der Bernardi brennt uns pro Runde eine halbe Sekunde auf.»

Ergebnis Supersport-WM, Misano, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad FP1 FP2 1. Manuel Gonzalez Yamaha 1:38,789 min 1:38,473 min 2. Steven Odendaal Yamaha 1:39,041 1:38,511 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:38,943 1:38,596 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:40,235 1:38,605 5. Roberto Mercandelli Yamaha 1:39,466 1:38,674 6. Federico Caricasulo Yamaha 1:38,855 1:38,794 7. Jules Cluzel Yamaha 1:38,890 1:38,821 8. Filippo Fuligni Yamaha 1:38,851 1:39,031 9. Hannes Soomer Yamaha 1'38.902 1'39.383 10. Randy Krummenacher Yamaha 1:38,929 1:38,927 11. Philipp Öttl Kawasaki 1:39,119 1:38,975 12. Kevin Manfredi Yamaha 1:39,395 1:39,032 13. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:39,377 1:39,197 14. Can Öncü Kawasaki 1:39,338 1:39,282 15. Luca Bernardi Yamaha 1:39,300 1:39,309