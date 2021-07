Erlösung für Randy Krummenacher (3.): Er kann’s noch! 25.07.2021 - 14:30 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Nach 22 Monaten wieder auf dem Podium: Randy Krummenacher

Am 8. September 2019 stand Randy Krummenacher in der Supersport-WM letztmals auf dem Podium, in dem Jahr, in dem er Champion wurde. Jetzt ist der Schweizer zurück in der Weltspitze.