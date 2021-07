Kallio-Yamaha-Pilot fällt nach Assen-Sturz lange aus

Hannes Soomer ist das Aushängeschild vom Kallio Yamaha. Der 23-Jährige hatte sich beim Supersport-Meeting in Assen auf Startplatz 4 qualifiziert, lag während der Rennen aber mit Knochenbrüchen im Krankenhaus.

Nach fünf Wochen Pause ging die Supersport-WM 2021 am vergangenen Wochenende in Assen weiter. Mit hohen Erwartungen trat Hannes Soomer vom finnischen Kallio-Team an, denn der 23-Jährige zählt die die niederländische Piste zu seinen Lieblingsrennstrecken.



Der in Viimsi/Estland geborene Soomer ist seit 2017 Stammfahrer in der Supersport-WM und etablierte sich als Top-5-Pilot. In Magny-Cours und Estoril 2020 fuhr der Yamaha-Pilot drei dritte Plätze ein, in der laufenden Saison ist Platz 4 im zweite Lauf in Aragón sein bestes Finish.

Auf Platz 4 hat sich Soomer auch in der Superpole in Assen für die Rennen qualifiziert, doch noch im Qualifying stürzte der Este schwer. Im Medical-Center wurde zunächst ein gebroches Schienbein im Bereich des Knöchels bestätigt, im Krankenhaus wurde auch ein Bruch des Wadenbeins entdeckt.



«In diesem Sport ist die Sturzgefahr hoch und Verletzungen sind natürlich immer sehr bedauerlich. Wir hatten einen guten Speed alles entwickelte sich in die richtige Richtung, jetzt steht Hannes aber eine mehrwöchige Pause bevor», kommentierte Teamchef Vesa Kallio den Ausfall seines Aushängeschilds.

Soomer war für das Wochenende in Assen zuversichtlich, starke Ergebnisse für sein Team einzufahren.



«Es war ein Wochenende, das etwas besser hätte enden können», stöhnte der WM-Achte. «Am Freitag waren wir in der Zeitenliste nicht sehr weit vorne, aber wir haben einige Long Runs gemacht und uns für Samstag stark gefühlt. In der Superpole hatte ich das Gefühl, eine noch bessere Zeit fahren zu können. Der Sturz selbst war nichts besonderes – nur ein kleiner Fehler bei der Linienwahl, aber ich landete leider im Kies und brach mir drei Knochen am Knöchel. Hoffentlich bin ich bald wieder auf meinem Motorrad.»

