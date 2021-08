Aegerter im Stil eines Champions zur Freitagsbestzeit

Ten Kate Yamaha-Pilot Dominique Aegerter beeindruckte beim Supersport-Meeting in Most in den freien Trainings wieder einmal mit schnellen Rundenzeiten. Und im FP2 bewies der Schweizer auch taktisches Geschick.

Nach einem kurzen Regenschauer 15 Minuten vor dem Ende schien das zweite Training der Supersport-WM 2021 in Most bereits gelaufen, doch als erster Top-Pilot erkannte Dominique Aegerter, dass die Strecke schnell trocknete. Während sein Hauptkonkurrent im Titelkampf, Steven Odendaal, die Session beendet hatte, stürmte der Ten Kate-Pilot bei noch drei Minuten auf die Strecke und stürmte an die Spitze der kombinierten Zeitenliste – der Südafrikaner hatte im FP1 die schnellste Runde gefahren.



«Wir hatten noch Glück mit dem Wetter. Es sah fast den ganzen Tag kritisch aus und hin und wieder tröpfelte es. Dass wir in beiden Trainings mehr oder weniger trockene Bedingungen hatte, war glücklich», sagte Aegerter. «Wir stehen bereits ganz gut da und ich denke, in der Superpole können wir noch mal zulegen. Hoffentlich gelingt mir eine gute Zeit, damit ich in einen Platz in den ersten beiden Reihe schaffe.»

Aegerter, aber auch Odendaal und einige weitere Supersport-Piloten, kamen nicht ganz unvorbereitet zum Debüt der seriennahen Weltmeisterschaft in Most.



«Es war gut, dass sich das Team im Vorfeld zum Test in Most durchgerungen hat. Ein paar Informationen konnten wir dabei sammeln, zum Beispiel die Übersetzung, und ich selbst konnte herausfinden, wo die Bremspunkte sind und woraus es sonst noch ankommt», erklärte der Rohrbacher. «Aber als wir hier vor drei Wochen an einem Track-Day teilnahmen waren so viele Motorräder auf der Strecke, dass ich im FP1 schon auf meiner dritten Runden schneller war als beim Test.»

Fünf Rennen hat Aegerter nun schon in Folge gewonnen und sich, auch begünstigt durch einen Sturz von Odendaal in Assen, in der Gesamtwertung bereits etwas abgesetzt.



«44 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft sind nicht schlecht, es ist aber noch eine lange Saison mit vielen Rennen. Vielleicht kann ich mein Polster weiter ausbauen, ich kann aber auch mal Punkte verlieren», winkt der Yamaha-Pilot ab. «Also ist eine gute Startplatzierung für die Rennen wichtig, damit ich in der Spitzengruppe sein kann. Natürlich werde ich versuchen, um einen Platz auf dem Podest zu kämpfen, und wenn möglich, auch um Siege.»

Ergebnis Supersport-WM, Most, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:35,446 min 2. Steven Odendaal Yamaha 1:35,871 + 0,425 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha 1:36,036 + 0,590 4. Valentin Debise Yamaha 1:36,059 + 0,613 5. Philipp Öttl Kawasaki 1:36,413 + 0,967 6. Jules Cluzel Yamaha 1:36,441 + 0,995 7. Randy Krummenacher Yamaha 1:36,569 + 1,123 8. Niki Tuuli MV Agusta 1:36,609 + 1,163 9. Can Öncü Kawasaki 1:36,672 + 1,226 10. Ondrej Vostatek Yamaha 1:36,803 + 1,357 11. Max Enderlein Yamaha 1:37,104 + 1,658 12. Marc Alcoba Yamaha 1:37,118 + 1,672 13. Vertti Takala Yamaha 1:37,130 + 1,684 14. Martin Vugrinec Yamaha 1:37,178 + 1,732 15. Federico Fuligni Yamaha 1:37,225 + 1,779 16. Peter Sebestyen Yamaha 1:37,315 + 1,869 17. Raffaele De_Rosa Kawasaki 1:37,321 + 1,875 18. Sheridan Morais Yamaha 1:37,391 + 1,945 19. Daniel Webb Yamaha 1:37,413 + 1,967 20. Marcel Brenner Yamaha 1:37,463 + 2,017 21. Michel Fabrizio Kawasaki 1:37,667 + 2,221 22. Luca Bernardi Yamaha 1:37,734 + 2,288 23. Kevin Manfredi Yamaha 1:37,751 + 2,305 24. Galang Hendra Yamaha 1:37,889 + 2,443 25. Luca Ottaviani Kawasaki 1:38,340 + 2,894 26. Luca Grünwald Suzuki 1:38,374 + 2,928 27. Pawel Szkopek Yamaha 1:38,496 + 3,050 28. Luigi Montella Yamaha 1:38,595 + 3,149 29. Leonardo Taccini Kawasaki 1:39,169 + 3,723 30. Stephane Frossard Yamaha 1:39,192 + 3,746 31. Jiri Mrkyvka Yamaha 1:39,471 + 4,025 32. Eduardo Huerta Yamaha 1:41,578 + 6,132 33. Federico Caricasulo Yamaha

34. Patrick Hobelsberger Yamaha