Randy Krummenacher (6.): «Irgendwas fehlt immer»

Randy Krummenacher klagte über Spinning am Hinterrad

So richtig freuen konnte sich Randy Krummenacher über Platz 6 im ersten Rennen der Supersport-WM 2021 in Navarra nicht freuen. Welches Problem den Weltmeister von 2019 auf der spanischen Piste plagte.

Sechster am Freitag, Platz 11 in der Superpole und wieder Sechster im ersten Supersport-Rennen – nach seinem Hoch in Assen (Dritter im zweiten Rennen) musste sich Randy Krummenacher wieder mit weniger schönen Ergebnissen zufrieden geben.

Der Zürcher verlor auf Sieger Dominique Aegerter ordentliche zehn Sekunden, auf den zweitplatzierten Odendaal fehlen deren sechs. Dass er fahrerisch mit den aktuell erfolgreichsten Piloten mithalten könnte, hat der 31-Jährige bewiesen.



«Wir haben das Beste aus dem, was wir haben, gemacht. Mehr ging nicht», sagte ein leicht frustrierter Krummenacher. «Ich hatte von Anfang an Spinning und wenn ich dennoch pro Runde 0,3 sec auf Odendaal verliere, dann wäre das mit etwas mehr Grip eigentlich kein Problem. Aber ich war am Limit, mehr konnte ich nicht herausholen.»

Erschwerend kam hinzu, dass Krummenacher nur als Zehnter aus der ersten Runde kam.



«Positiv war, dass mein Bike sehr konstant war. Ich hatte zwar Spinning, es wurde aber nicht schlimmer – und mit meiner Konstanz konnte ich immerhin Sechster werden», gab sich der EAB Yamaha-Pilot versöhnlich. «Irgendwas fehlt halt immer, das war auch in Assen so. Dort hatten wir etwas mehr Glück, dass wir beim Set-up gleich richtig lagen.»

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 4,425 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 5,074 4. Jules Cluzel Yamaha + 6,124 5. Federico Caricasulo Yamaha + 6,674 6. Randy Krummenacher Yamaha + 10,729 7. Philipp Öttl Kawasaki + 18,201 8. Can Öncü Kawasaki + 19,248 9. Simon Jespersen Yamaha + 19,954 10. Niki Tuuli MV Agusta + 21,876 11. Galang Hendra Yamaha + 26,139 12. Hikari Okubo Kawasaki + 30,505 13. David Sanchis Yamaha + 31,526 14. Vertti Takala Yamaha + 31,734 15. Christoffer Bergman Yamaha + 32,120 16. Borja Gomez Yamaha + 34,046 17. Kevin Manfredi Yamaha + 36,057 18. Daniel Valle Yamaha + 36,084 19. Maria Herrera Yamaha + 36,381 20. Federico Fuligni Yamaha + 37,126 21. Stephane Frossard Yamaha + 48,876 22. Luigi Montella Yamaha + 52,468 23. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 24. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Peter Sebestyen Yamaha Out Manuel Gonzalez Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha