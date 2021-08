Navarra, Lauf 1: Domi Aegerter erkämpft sich den Sieg

Das Debütrennen der Supersport-WM in Navarra entschied Dominique Aegerter für sich. Der WM-Leader verwies Steven Odendaal und Luca Bernadri auf die Plätze. Krummi und Öttl abgeschlagen.

Bei Start in den ersten Lauf der Supersport-WM in Navarra um 15:15 Uhr zeigte das Thermometer bereits schweißtreibende 31 Grad und eine Asphalttemperatur von 47 Grad. Aus der ersten Startreihe starteten der überlegene Dominique Aegerter, Manuel Gonzalez und Steven Odendaal (alle Yamaha). Philipp Öttl (Kawasaki)

Angesichts seiner Dominanz in der Superpole schien der Sieg nur über Aegerter zu gehen, doch in den ersten Runden musste sich der Ten Kate-Pilot zunächst hinten einreihen. Als Fünfter nach Runde 1 musste sich der 30-Jährige mühsam Position um Position nach vorne kämpfen, in Runde 6 war er Dritter, in Runde 8 Zweiter.



Es dauerte bis zur zwölften Runde, bis der Schweizer die Führung übernehmen konnte und mit schnellen Rundenzeiten einen letztendlich souveränen Sieg einfahren konnte. Mit Platz 2 betrieb Steven Odendaal Schadenbegrenzung, das Podium komplettiert der gut aufgelegte Luca Bernardi (Yamaha).



Den Speed fürs Podium hatte auch Gonzalez, doch der Spanier stürzte und musste zur Behandlung ins Medical-Center gebracht werden.

Die übrigen deutschsprachigen Piloten waren im ersten Lauf nicht an der Spitze zu finden. Zehn Sekunden hinter seinem Landsmann fuhr Randy Krummenacher (EAB Yamaha) als Sechster ins Ziel, mit 18 sec Rückstand kreuzte Philipp Öttl die Ziellinie. Auf Platz 9 satt in den Punkten liegend stürzte Marcel Brenner.

So lief das Rennen

Start: Gonzalez vor Odendaal und Jespersen. Dann Cluzel – Aegerter nur Fünfter. Öttl auf sieben.

Runde 1: Gonzalez vor Odendaal. Aegerter zeitweise Dritter, auf der Linie aber wieder Fünfter. Öttl auf Platz 8, dann Brenner und Krummenacher.

Runde 2: Odendaal übernimmt die Führung von Gonzalez. Der erstaunliche Jespersen Dritter vor Aegerter und Bernardi. Öttl (8.) schon 2,6 sec zurück. Schnellste Rennrunde Aegerter in 1:42,022 min.

Runde 3: Odendaal in 1:41,999 min um 0,4 sec vor Gonzalez. Aegerter (4.) am Hinterrad von Jespersen (3.). Öttl verliert Platz 8 an Brenner.

Runde 4: Öttl (9.) verliert eine weitere Position an Krummenacher (10.).

Runde 5: Die Top-5 innerhalb 0,7 sec. Sturz De Rosa.

Runde 6: Gonzalez wieder in Führung. Aegerter hat sich gegen Jespersen durchgesetzt und ist neuer Dritter.

Runde 7: Die Top-3 setzen sich um 1 sec von den Verfolgern ab.

Runde 8: Odendaal und Aegerter vorbei an Gonzalez. Jespersen nur noch Siebter. Dann Krummi, Brenner und Öttl.

Runde 9: Aegerter (2.) zeigt Odendaal (1.) das Vorderrad. Bernardi (4.) hat die Lücke zu Gonzalez (3.) geschlossen und überholt den 300er-Weltmeister. Krummi vorbei an Jespersen auf Platz 7.

Runde 10: Die Top-6 innerhalb 1,1 sec!

Runde 11: Odendaal 0,4 sec vor Aegerter und 0,7 vor Bernardi. Gonzalez (4.), Cluzel (5.) und Caricasulo (6.) fallen leicht zurück.

Runde 12: Aegerter erstmals in Führung! Sturz Gonzalez. Krummi Sechster, Öttl Siebter. Brenner auf Platz 10.

Runde 13: Aegerter, Odendaal und Bernardi setzen sich von den Verfolgern ab.

Runde 14: Aegerter zieht das Tempo an und führt mit der schnellsten Rennrunde in 1:41,536 min jetzt um 0,6 sec vor Odendaal.

Runde 15: Aegerter 1 sec vor Odendaal.

Runde 16: Aegerter fährt die schnellsten Zeiten und setzt sich immer weiter ab. Odendaal hat aufgegeben, muss aber auf Bernardi (3.) aufpassen.

Runde 17: Aegerter 2,6 sec vor Odendaal und 3,1 vor Bernardi.

Runde 18: Krummi einsam auf Platz 6, Öttl ebenso auf der siebten Position.

Runde 19: Brenner (10.) nur eine Sekunde hinter Jespersen (9.), als der Schweizer stürzt und ausfällt.

Letzte Runde: Aegerter gewinnt 4,4 sec vor Odendaal und Odendaal. Krummi (6.), Öttl (7.).

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 4,425 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 5,074 4. Jules Cluzel Yamaha + 6,124 5. Federico Caricasulo Yamaha + 6,674 6. Randy Krummenacher Yamaha + 10,729 7. Philipp Öttl Kawasaki + 18,201 8. Can Öncü Kawasaki + 19,248 9. Simon Jespersen Yamaha + 19,954 10. Niki Tuuli MV Agusta + 21,876 11. Galang Hendra Yamaha + 26,139 12. Hikari Okubo Kawasaki + 30,505 13. David Sanchis Yamaha + 31,526 14. Vertti Takala Yamaha + 31,734 15. Christoffer Bergman Yamaha + 32,120 16. Borja Gomez Yamaha + 34,046 17. Kevin Manfredi Yamaha + 36,057 18. Daniel Valle Yamaha + 36,084 19. Maria Herrera Yamaha + 36,381 20. Federico Fuligni Yamaha + 37,126 21. Stephane Frossard Yamaha + 48,876 22. Luigi Montella Yamaha + 52,468 23. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 24. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Peter Sebestyen Yamaha Out Manuel Gonzalez Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha