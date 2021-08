Navarra, Lauf 2: Domi Aegerter gewinnt Abbruchrennen

Dominique Aegerter setzte seine Siegesserie in der Supersport-WM 2021 in Navarra fort. Für seinen Triumph im zweiten Lauf musste der Ten Kate Yamaha-Pilot aber alles geben. Öttl auf Platz 6, Brenner starker Zehnter.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 2021 in Navarra fand ohne den im ersten Rennen gestürzten Manuel Gonzalez statt, auch der Schweizer Stephane Frossard wurde nach seinem High-Speed-Crash im Warm-up von den Rennärzten für unfit erklärt.



Bei Rennstart um 12:30 Uhr zeigte das Thermometer angenehme 25 Grad und eine Asphalttemperatur von 37 Grad. Aus der ersten Startreihe starteten der überlegene Dominique Aegerter, Steven Odendaal und Jules Cluzek (alle Yamaha). Philipp Öttl (Kawasaki) auf Platz 6.

Wie am Samstag erwischte Dominique Aegerter keine gute Startrunde und musste sich zuerst mit anderen Piloten beschäftigen, bevor er mit Odendaal erneut um den Sieg kämpfte. Die Yamaha des Südafrikaners war aber schneller und Aegerter hatte Mühe, die Führung zu übernehmen.



Es dauerte bis Runde 14 von 20, bis sich der Ten Kate-Pilot erfolgreich an der Spitze durchsetzen konnte – zum spätesten Zeitpunkt, denn in Runde 15 wurde das Rennen nach einem Sturz von Borja Gomez abgebrochen.



Durch den Sieg baut Aegerter seine WM-Führung auf Odendaal um weitere fünf Punkte aus.



Hinter Aegerter und Odendaal komplettiert Luca Bernardi das Podium.

Hinter den Top-2 folgte eine große Gruppe, in der auch Öttl und Marcl Brenner (Yamaha) ordentlich mitmischten. Kawasaki-Aushängeschild Öttl wurde als Sechster gewertet. Der zeitweise drittplatzierte Brenner fiel bis auf Platz 10 zurück, hatte aber nur sieben Sekunden Rückstand auf den Sieger



Für Randy Krummenacher war das Rennen nach einem Sturz mit Beteiligung von Can Öncü (Kawasaki) gelaufen.

So lief das Rennen

Start: Jespersen vor Odendaal und Aegerter, dann Brenner, Cluzel und Bernardi. Öttl Neunter. Krummi Elfter. Nach wenigen Kurven übernimmt Odendaal die Führung.

Runde 1: Odendaal vor Jespersen, Brenner vor Aegerter und Bernardi.

Runde 2: Odendaal 0,6 sec vor Jespersen. Aegerter verliert eine weitere Position an Bernardi und ist Fünfter. Sturz Okubo sowie von Krummenacher und Öncü.

Runde 3: Aegerter kämpft sich mit der schnellsten Rennrund ein 1:41,460 min wieder an Bernardi und Brenner vorbei. Brenner mischt beherzt vorne mit.

Runde 4: Odendaal 1,7 sec vor Jespersen und 1,9 vor Aegerter. Sturz Galang Hendra sowie Eduardo Montero.

Runde 5: Aegerter hat sich gegen Jespersen durchgesetzt und jagt nun dem um 1,6 sec führenden Odendaal hinterher. Öttl Siebter mit Anschluss bis Platz 5.

Runde 6: Aegerter kommt Odendaal mit schnellster Rennrunde in 1:41,219 min um 0,3 sec näher. Brenner (7.) immer noch in der Kampfgruppe um Platz 4.

Runde 7: Odendaal nur noch 0,6 sec vor Aegerter, der in 1:41,196 min noch schneller wird.

Runde 8: Odendaal und Aegerter fast zeitglich über die Linie. Bernardi neuer Dritter. Öttl Sechster.

Runde 9: Aegerter könnte schneller fahren, die Yamaha von Odendaal ist auf der Geraden im Vorteil.

Runde 10: Odendaal und Aegerter langsamer als die Piloten auf den Positionen 3 bis 6! Öttl Fünfter, Brenner Zehnter.

Runde 11: Die Top-2 innerhalb 0,3 sec.

Runde 12: Öttl verliert Platz 5 an Jules Cluzel.

Runde 13: Aegerter wieder vor Odendaal, der aber wieder mit seiner Yamaha-Power kontert.

Runde 14: Aegerter übernimmt früher die Führung und fährt bis zur Geraden einen ausreichenden Vorsprung heraus, um vorne zu bleiben.

Runde 15: Sturz Gomez – das Rennen wird abgebrochen. Da 2/3 der Renndistanz gefahren wurde, wird Aegerter als Sieger gewertet! Odendaal Zweiter, Bernardi Dritter. Öttl auf Platz 6.

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 0,182 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 2,014 4. Federico Caricasulo Yamaha + 3,373 5. Jules Cluzel Yamaha + 3,614 6. Philipp Öttl Kawasaki + 5,153 7. Niki Tuuli MV Agusta + 5,511 8. Simon Jespersen Yamaha + 5,710 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,219 10. Marcel Brenner Yamaha + 7,093 11. David Sanchis Yamaha + 9,788 12. Christoffer Bergman Yamaha + 10,451 13. Federico Fuligni Yamaha + 11,133 14. Daniel Valle Yamaha + 14,371 15. Oscar Gutierrez Yamaha + 14,448 16. Vertti Takala Yamaha + 17,126 17. Peter Sebestyen Yamaha + 20,590 18. Leonardo Taccini Kawasaki + 22,809 19. Kevin Manfredi Yamaha + 23,063 20. Michel Fabrizio Kawasaki + 24,870 21. Luigi Montella Yamaha + 36,578 22. Maria Herrera Yamaha > 1 min 23. Randy Krummenacher Yamaha > 1 min Out Borja Gomez Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha Out Hikari Okubo Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha