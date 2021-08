Sieger Domi Aegerter: Katastrophenstart ausgebügelt

Obwohl er den Start im ersten Supersport-WM-Lauf in Navarra total verpatzte, gewann Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) im elften Rennen zum achten Mal. In der Gesamtwertung liegt er jetzt 42 Punkte voraus.

In der Superpole hat sich Dominique Aegerter mit der Fabelzeit 1:39,924 min die Pole-Position gesichert, der Schweizer fuhr über 6/10 sec schneller als Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) auf Platz 2.



Domi hatte einen schlechten Start und kam nur als Sechster aus der ersten Runde zurück. Ab der achten Runde hing er dem Führenden Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros Yamaha) am Hinterrad, in Runde 12 von 20 übernahm er die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab.

Aegerter kam 4,425 sec vor dem Zweiten Odendaal ins Ziel und feierte im elften Rennen seinen achten Sieg; den Vorsprung in der Gesamtwertung hat der 30-Jährige gegenüber dem Südafrikaner auf 42 Punkte ausgebaut.

«Ein großartiges Rennen», grinste Domi. «Ich war anfänglich nur Sechster und hatte einige schöne Kämpfe. Es war nicht so einfach, nach vorne zu kommen. Aber ich wusste, dass ich die Pace habe um wegzufahren, wenn ich alleine bin. Also habe ich geschaut, dass ich mich an die Spitze setze. Alle im Team haben sehr hart gearbeitet, Dank an sie, dass wir hier vorher beim Testen waren. Es war sehr heiß, das macht es anstrengend.»

«Im zweiten Rennen werde ich versuchen einen besseren Start zu machen und wieder 100 Prozent geben», versprach der WM-Leader, der normal zu den Schnellstartern gehört. «Ich will früher in Führung gehen, auf der Bremse am Limit zu überholen, ist immer herausfordernd. Aber auch die anderen sind schnell, das ist eine Weltmeisterschaft.»

Aegerter hat dieses Jahr eine besonders schwere Aufgabe zu bewältigen: Weil er zusätzlich im MotoE-Weltcup fährt und der Vertrag mit dem Intact-Team Priorität hat, wird der Schweizer die Supersport-Rennen Mitte September in Barcelona wegen der Terminüberschneidung mit Misano verpassen. Davor ist noch der SSP-Event in Magny-Cours, idealerweise will der Yamaha-Pilot danach über 50 Punkte Vorsprung haben, um trotz Abstinenz in Katalonien WM-Leader zu bleiben.

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 4,425 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 5,074 4. Jules Cluzel Yamaha + 6,124 5. Federico Caricasulo Yamaha + 6,674 6. Randy Krummenacher Yamaha + 10,729 7. Philipp Öttl Kawasaki + 18,201 8. Can Öncü Kawasaki + 19,248 9. Simon Jespersen Yamaha + 19,954 10. Niki Tuuli MV Agusta + 21,876 11. Galang Hendra Yamaha + 26,139 12. Hikari Okubo Kawasaki + 30,505 13. David Sanchis Yamaha + 31,526 14. Vertti Takala Yamaha + 31,734 15. Christoffer Bergman Yamaha + 32,120 16. Borja Gomez Yamaha + 34,046 17. Kevin Manfredi Yamaha + 36,057 18. Daniel Valle Yamaha + 36,084 19. Maria Herrera Yamaha + 36,381 20. Federico Fuligni Yamaha + 37,126 21. Stephane Frossard Yamaha + 48,876 22. Luigi Montella Yamaha + 52,468 23. Marcel Brenner Yamaha > 1 min 24. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Peter Sebestyen Yamaha Out Manuel Gonzalez Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Oscar Gutierrez Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha