Philipp Öttl (Kawasaki): «Stimmt mich eher positiv»

Die Leistungsdichte in der Supersport-WM ist hoch wie nie zuvor, das zeigt sich auch in Magny-Cours. Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki beendete den Freitag als Siebter und ist «nicht unzufrieden».

Die Top-4 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 lagen am Freitag in der Supersport-Klasse auf dem Circuit de Nevers innerhalb 0,064 sec, die besten 16 innerhalb 1,034 sec!

Philipp Öttl verliert als Siebter 0,412 sec auf die Bestzeit von Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha). «Ich bin nicht unzufrieden», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «Am Vormittag habe ich die Strecke zum ersten Mal im Trockenen gesehen, das war recht interessant. Es ging gleich ganz gut, am Nachmittag bin ich mit einem weichen Reifen durchgefahren, damit ich weiß, wie er sich für das Rennen verhält. Zum Schluss haben wir noch etwas gefunden, das stimmt mich eher positiv. Ich glaube, dass ich am Samstag ein gutes Qualifying und Rennen fahren kann. Wir müssen nur schauen, dass wir den SCX-Hinterreifen etwas kontrollieren können, das fiel uns bislang nicht so leicht. Es könnte aber sein, dass wir jetzt einen Schritt nach vorne gemacht haben. Auch die Strecke ist für die Kawasaki etwas besser, wir haben viel an der Rennabstimmung gearbeitet.»

Vor den Rennen in Frankreich ist Öttl WM-Dritter, 101 Punkte hinter dem Führenden Aegerter. Zum Zweiten Steven Odendaal fehlen dem Deutschen 54 Punkte, gegenüber Luca Bernardi auf Platz 4 hat er sechs Zähler Vorsprung.

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,314 min 2. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,343 3. Andy Verdoia Yamaha 1:41,360 4. Jules Cluzel Yamaha 1:41,378 5. Valentin Debise Yamaha 1:41,609 6. Niki Tuuli MV Agusta 1:41,661 7. Philipp Öttl Kawasaki 1:41,726 8. Can Öncü Kawasaki 1:41,836 9. Steven Odendaal Yamaha 1:41,860 10. Luca Bernardi Yamaha 1:41,953 11. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,075 12. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,123 13. Kevin Manfredi Yamaha 1:42,219 14. Randy Krummenacher Yamaha 1:42,235 15. Stephane Frossard Yamaha 1:42,331 16. Michel Fabrizio Kawasaki 1:42,348 17. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,429 18. Leonardo Taccini Kawasaki 1:42,610 19. Christoffer Bergman Yamaha 1:42,654 20. Vertti Takala Yamaha 1:42,772 21. Federico Fuligni Yamaha 1:42,974 22. Daniel Valle Yamaha 1:43,063 23. Marcel Brenner Yamaha 1:43,138 24. Galang Hendra Yamaha 1:43,164 25. Hannes Soomer Yamaha 1:43,166 26. Unai Orradre Yamaha 1:43,174 27. David Sanchis Yamaha 1:43,192 28. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,327 29. Vincent Falcone Yamaha 1:43,938 30. Luigi Montella Yamaha 1:44,396 31. Maria Herrera Yamaha 1:44,629 32. Eduardo Montero Yamaha 1:45,569