Ten Kate Yamaha – neue Teile für Dominique Aegerter

Am ersten Trainingstag in Magny-Cours beeindruckte Dominique Aegerter mit schnellen und konstanten Rundenzeiten. Ten Kate Yamaha unternimmt viel, damit der Schweizer die Supersport-WM 2021 gewinnt.

Im Vorfeld glaubte Aegerters WM-Rivale Steven Odendaal, dass er in Magny-Cours den Vorteil von Streckenkenntnisse hat. Denn während der Südafrikaner die französische Piste bereits im vergangenen Jahr kennen lernte, absolviert der Schweizer 2021 seine erste Saison in der Supersport-WM – und im GP-Kalender fehlt Magny-Cours seit vielen Jahren.

Doch am ersten Trainingstag musste sich Odendaal eines besseren belehren lassen: Aegerter fuhr dem 28-Jährigen im FP2 in 1:41,314 min um 1,1 sec davon und liegt auch in der kombinierten Zeitenliste über 0,5 sec vor ihm.



«Es war schon gut, dass ich hier mit meinem Team im Sommer getestet habe. Das war klasse von Ten Kate! Und es gut, dass wir immer noch sommerliche Temperaturen haben», stellte Aegerter zufrieden fest. «Natürlich hat uns das geholfen, dass wir schon ein paar Information für diese Strecke hatten und zu wissen, wo es hier lang geht. Schön, dass wir hier in Frankreich sind – ich konnte mit dem Auto anreisen, es ist fast wie ein Heimrennen.»

Ten Kate hat in seiner Werkstatt in Nieuwleusen neue Teile für die Yamaha R6 von Dominique Aegerter entwickelt.



«Die sind für mich eine große Verbesserung», lobte Dominique. «Ich bin schon auf die Rennen gespannt, um zu sehen, wie es sich im Renntrimm auswirkt. Wir haben verschiedene Reifen ausprobiert und waren mit beiden Optionen schnell. Unsere Race-Pace ist gut, wie auch unsere Rundenzeit. Es ist immer schön, einen Tag als Schnellster zu beenden.»

Kombiniertes Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:41,314 min 2. Federico Caricasulo Yamaha 1:41,343 3. Andy Verdoia Yamaha 1:41,360 4. Jules Cluzel Yamaha 1:41,378 5. Valentin Debise Yamaha 1:41,609 6. Niki Tuuli MV Agusta 1:41,661 7. Philipp Öttl Kawasaki 1:41,726 8. Can Öncü Kawasaki 1:41,836 9. Steven Odendaal Yamaha 1:41,860 10. Luca Bernardi Yamaha 1:41,953 11. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:42,075 12. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,123 13. Kevin Manfredi Yamaha 1:42,219 14. Randy Krummenacher Yamaha 1:42,235 15. Stephane Frossard Yamaha 1:42,331 16. Michel Fabrizio Kawasaki 1:42,348 17. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,429 18. Leonardo Taccini Kawasaki 1:42,610 19. Christoffer Bergman Yamaha 1:42,654 20. Vertti Takala Yamaha 1:42,772 21. Federico Fuligni Yamaha 1:42,974 22. Daniel Valle Yamaha 1:43,063 23. Marcel Brenner Yamaha 1:43,138 24. Galang Hendra Yamaha 1:43,164 25. Hannes Soomer Yamaha 1:43,166 26. Unai Orradre Yamaha 1:43,174 27. David Sanchis Yamaha 1:43,192 28. Hikari Okubo Kawasaki 1:43,327 29. Vincent Falcone Yamaha 1:43,938 30. Luigi Montella Yamaha 1:44,396 31. Maria Herrera Yamaha 1:44,629 32. Eduardo Montero Yamaha 1:45,569