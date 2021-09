Magny-Cours: Manuel Gonzalez gewinnt Drama in Lauf 2

Manuel Gonzalez gewann in Magny-Cours sein erstes Rennen in der Supersport-WM

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Magny-Cours machte Dominique Aegerter einen wichtige Schritt in Richtung WM-Titel. Das Rennen gewann aber der Spanier Manuel Gonzalez. Philipp Öttl wurde Vierter.

Bei Rennstart des zweiten Laufs der Supersport-WM um 12:30 Uhr präsentierte sich das Wetter über der Rennstrecke in Magny-Cours stabil. Bei 27 Grad war die Piste trocken und bei leichte Bewölkung wärmte die Sonne den Asphalt auf 39 Grad auf.



Wie am Samstag startete Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) von der zweiten Position, sein WM-Rivale Steven Odendaal (Evan Bros Yamaha) aber nur von Platz 13 – beste Chancen also für den Schweizer, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter auszubauen.

Der zweite Lauf begann mit einem Drama. In der ersten Runde stürzte der führende Luca Bernardi in der letzten Schikane, die unmittelbar dahinter fahrenden Dominique Aegerter und Jules Cluzel krachten in das auf der Strecke liegende Motorrad und stürzen ebenfalls. Das Rennen wurde sofort abgebrochen. Während Bernardi und Cluzel ins Medical-Center transportiert wurden, überstand Aegerter den Crash unverletzt.



Und noch einmal Glück für Aegerter: Seine Ten Kate Yamaha war zwar beschädigt, aber noch fahrbereit und er kam aus eigener Kraft zurück an die Box. Sein Team reparierte die R6 rechtzeitig zum Restart über nur noch 12 Runden. Beim zweiten Versuch stand Aegerter alleine in der ersten Reihe und dieses Mal ging alles glatt.

An der Spitze entwickelte sich ein spannende Kampf zwischen dem WM-Leader und dem aufstrebenden Manuel Gonzalez (Yamaha). Nach mehreren Führungswechseln kreuzte der Spanier knapp vor Aegerter als Sieger die Ziellinie- Es war sein erster Sieg in der 600er-WM.



Ebenso spannende der Kampf um den dritten Platz auf dem Podium zwischen den Puccetti-Teamkollegen Can Öncü und Philipp Öttl, den der junge Türke in der letzten Runde für sich entschied.



Für Steven Odendaal verlief das Rennen zäh. Auf Platz 6 endete die Aufholjagd des Südafrikaners.



Randy Krummenacher hatte im zweiten Lauf etwas Pech, als er durch das Gerangel in seiner Gruppe viele Positionen einbüßte. Am Ende sah der Zürcher im Team EAB Yamaha als 14. das Ziel. Besser lief es für Stephane Frossard auf Platz 12. Marcel Brenner verpasste als 16. die Punkteränge.

So lief das Rennen

Start: Aegerter vor Tuuli und Gonzalez. Dann Öttl. Odendaal auf 9. Krummi auf 16, Brenner 17.

Runde 1: Aegerter 0,2 sec von Gonzalez und 0,5 sec vor Öncü. Öttl Fünfter, Odendaal auf 9, Brenner 13 und Krummi 18.

Runde 2: Gonzalez schnappt sich die Führung von Aegerter. Öttl verbessert sich mit schnellster Rennrunde in 1:42,148 min vorbei an Tuuli auf Platz 4. Odendaal Achter.

Runde 3: Aegerter führt erneut vor Gonzalez und Öncü, Öttl und Tuuli. Frossard und Brenner kämpfen um Platz 14. Schnellste Rennrunde Odendaal (6.) in 1:41,929 min.

Runde 4: Aegerter und Gonzalez 0,7 vor Öncü und Öttl. Sturz Orradre

Runde 5: Gonzalez setzt Aegerter immer wieder unter Druck. Der Spanier fährt die schnellste Rennrunde in 1:41,484 min. Brenner 16, Krummi 17.

Runde 6: Aegerter kann Gonzalez nicht abschütteln, fährt aber in 1:41,389 min eine neue schnellste Runde. Odendaal hat eine Lücke von 1,2 sec auf Platz 5.

Runde 7: Aegerter hat jetzt ein paar Meter Vorsprung auf Gonzalez, Öncü liegt 0,8 sec zurück. Odendaal langsamer als die Top-5. Frossard Zwölfter, Brenner 16, Krummi 17.

Runde 8: Gonzalez lässt nicht locker – 1:41,367 min. Öncü (3.) fällt sukzessive zurück.

Runde 9: Aegerter und Gonzalez setzen sich um 1,5 sec ab. Öttl nur noch 0,3 sec hinter Öncü auf Platz 3. Odendaal (6.) unter Druck von Caricasulo. Sturz Takala.

Runde 10: Aegerter nur 0,2 sec vor Gonzalez.

Runde 11: Gonzalez überholt Aegerter. Öttl vorbei an Öncü auf Platz 3.

Letzte Runde: Aegerter bremst sich an Gonzalez vorbei, aber der Spanier kontert und gewinnt 0,155 sec vor Aegerter 3. Öncü. Sturz Taccini. Krummi 14, Brenner 16.

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,155 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,438 4. Philipp Öttl Kawasaki + 1,633 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,964 6. Steven Odendaal Yamaha + 2,900 7. Federico Caricasulo Yamaha + 3,243 8. Andy Verdoia Yamaha + 6,303 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,626 10. Peter Sebestyen Yamaha + 6,893 11. Kevin Manfredi Yamaha + 8,458 12. Stephane Frossard Yamaha + 10,976 13. Christoffer Bergman Yamaha + 12,899 14. Randy Krummenacher Yamaha + 13,021 15. Federico Fuligni Yamaha + 14,119 16. Marcel Brenner Yamaha + 15,252 17. Hannes Soomer Yamaha + 17,200 18. David Sanchis Yamaha + 17,801 19. Maria Herrera Yamaha + 20,769 20. Galang Hendra Yamaha + 28,167 21. Luigi Montella Yamaha + 28,421 22. Daniel Valle Yamaha + 28,962 23. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,827 24. Unai Orradre Yamaha + 46,769 25. Eduardo Montero Yamaha + 49,721 Out Vertti Takala Yamaha > 1 min Out Luca Bernardi Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min