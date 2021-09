Dominique Aegerter (1.): «Das Rennen kontrolliert»

Der Sieg im ersten Rennen in Magny-Cours war für WM-Leader Dominique Aegerter von großer Bedeutung. Denn der Ten-Kate-Yamaha-Pilot wird die nächsten zwei Rennen in Barcelona verpassen, doch sieht er dies bisher gelassen.

Dominique Aegerter war der Dominator des ersten Supersport-WM-Rennens in Magny-Cours. Von Startposition 2 setzte sich der Schweizer direkt in Führung und wehrte die Angriffe seiner Konkurrenten gekonnt ab. «Als ich an der Spitze war, konnte ich nach einigen Runden eine kleine Lücke auffahren», kommentierte der Ten-Kate-Yamaha-Pilot den weiteren Rennverlauf. «Dann habe ich das Rennen kontrolliert und ohne einen Fehler zu machen die volle Punkteausbeute mit nach Hause genommen.»

Der 30-Jährige kam schlussendlich 0,869 sec vor seinem WM-Rivalen Steven Odendaal (Yamaha) als Erster ins Ziel und feierte damit seinen vierten Sieg in Folge. Die Gesamtwertung führt Aegerter dadurch mit 52 Punkten an, jedoch bleibt dem Rohbacher keine Zeit zum Verschnaufen. Denn die nächsten beiden Rennen in Barcelona wird er aufgrund einer Terminüberschneidung verpassen: «Zu dem Zeitpunkt werde ich in Misano sein und für das Intact GP Team um die Krone im MotoE-Weltcup kämpfen. Natürlich fühlt es sich gut an, solch einen Punktevorsprung zu haben, aber es sind immer noch viele Zähler zu vergeben.»

Dem zweiten Lauf in Magny-Cours sieht der Yamaha-Pilot entspannt entgegen: «Für das Rennen am Sonntag mache ich mir keinen Druck. Wir analysieren in Ruhe die Daten. für das Warm-up haben wir noch etwas auf dem Plan, das wir testen wollen und am bisherigen Wochenende noch nicht ausprobieren konnten.»

Das zweite Supersport-Rennen startet am Sonntag um 12:30 Uhr Ortszeit.

Ergebnisse Supersport-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Aegerter, Yamaha, 20:22,009 min

2. Odendaal, Yamaha, + 0,869 sec

3. Cluzel, Yamaha, + 1,188

4. Gonzales, Yamaha, + 1,356

5. Bernardi, Yamaha, + 2,348

6. Caricasulo, Yamaha, + 3,957

7. Öttl, Kawasaki, + 4,931

8. Öncü, Yamaha, + 5,159

9. De Rosa, Kawasaki, + 6,565

10. Verdoia, Yamaha, + 6,869

11. Krummenacher, Yamaha, + 7,352

12. Manfredi, Yamaha, + 9,000

13. Frossard, Yamaha, + 13,891

14. Orradre, Ducati, + 14,146

15. Soomer, Kawasaki, + 16,784

16. Fuligni, Yamaha, + 17,134

17. Taccini, Kawasaki, + 23,338

18. Brenner, Yamaha, + 23,485

19. Valle, Yamaha, + 24,643

20. Sanchis Martinez, Yamaha, + 25,864

21. Herrera, Yamaha, + 35,114

22. Bergman, Yamaha, + 37,260

23. Montella, Yamaha, + 37,468

24, Montero Huerta, Yamaha, + 52,638



WM-Stand nach 13 Rennen:

1. Aegerter, 282 Punkte. 2. Odendaal 230. 3. Öttl 165. Bernardi 161. 5. Cluzel 140. 6. Gonzales 133. 7. Caricasulo 94. 8. Krummenacher 82. 9. Öncü 74. 10. De Rosa 70. 11. Tuuli 58. 12. Soomer 48. 13.Alcoba 40. 14 Bergmann 39. 15. Manfredi 26. 16. Takala 21. 17. Hendra Pratama 21. 18. Jespersen 15. 19. Sebestyen 15. 20. Brenner 10. 21. Debise 9.



Herstellerwertung nach 13 Rennen:

1. Yamaha, 325 Punkte. 2. Kawasaki 185. 3. MV Agusta 58. 4. Suzuki 3.