Magny-Cours, 1. Lauf: Aegerter gewinnt Sprintrennen

Dominique Aegerter (Yamaha) triumphierte in Magny-Cours zum vierten Mal in Folge. In einem spannenden Kampf um die verbleibenden Podestplätze setzte sich Steven Odendaal gegen Jules Cluzel durch. Öttl (Kawasaki) wurde 7.

Luca Bernardi (CM Racing) hatte sich in der Superpole-Sitzung in Magny-Cours die Pole-Position geschnappt, die erste Startreihe komplettierten Dominique Aegerter (Yamaha) und Niki Tuuli auf seiner MV Agusta. Kawasaki-Ass Philipp Öttl landete nur auf Startplatz 9. Der WM-Zweite Steven Odendaal musste das Rennen von Position 13 angehen.

Unmittelbar nach dem Start stürzte Michel Fabrizio, dessen Kawasaki sich mehrfach überschlug und einzelne Teile auf die Strecke wirbelte. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen und als zwölf-Runden-Sprintrennen neu gestartet.

Am Vorstart dann erneut Aufregung: Valentin Debise bleibt stehen, Vincent Falcone kann ihm nicht ausweichen und fährt in Debise hinein. Beide Fahrer laufen glücklicherweise weg und das Rennen kann ohne weitere Verzögerung gestartet werden.

Beim Start ließ Dominique Aegerter nichts anbrennen und schob sich von Position 2 in Führung. Der Ten-Kate-Pilot gab diese bis zum Rennende nicht wieder aus seiner Hand und überquerte den Zielstrich mit 0,869 sec Vorsprung als Erster. Dahinter entwickelte sich zum Schluss ein spannender Dreikampf um die verbleibenden Podestplätze. Nach zwölf Runden hatte der WM-Zweite Steven Odendaal die Nase vorn, knapp geschlagen geben mussten sich Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) und Manuel Gonzales (Yamaha ParkinGo Team) als Dritter und Vierter. Philipp Öttl verlor nach einer starken Anfangsphase etwas an Boden und wurde letztendlich Siebter.



So lief das Rennen



Start: Der Hole-Shot geht an Dominique Aegerter, Manuel Gonzales schießt auf Position 2 vor. Jules Cluzel gelingt ebenfalls ein starker Start von Positon 6 auf 3.



Runde 1: Aegerter behauptet sich an der Spitze vor Gonzales und Cluzel. Pole-Setter Luca Bernardi liegt auf Position 4 vor Öttl.



Runde 2: Odendaal ist in den Top-10 angekommen, Marcel Brenner kämpft auf Position 17 um die Punkteränge. Bernardi attackiert Öncü erfolgreich und schnappt sich Platz 5.



Runde 3: Öncü geht weit, Odendaal fährt an ihm vorbei. Bernardi sticht bei Öttl hinein und sichert sich Rang 4. Odendaal mit schnellster Rennrunde: 1:41,619 min. Galang Hendra Pratama stürzt in Kurve 13.



Runde 4: Aegerter führt das Feld in Runde 4, bis Position 7 sind alle eng beisammen. Krummenacher liegt auf Position 14 und kämpft um den Anschluss. Öttl attackiert Gonzales vor Start/Ziel und erkämpft sich Platz 4.



Runde 5: Bernardi überholt Cluzel im Kampf um Position 2. Öttl verteidigt Platz 4 vor Gonzales und Odendaal. Tuuli liegt als einzige MV Agusta auf dem achten Rang. Berührung zwischen Gonzales und Odendaal, Odendaal setzt sich durch.



Runde 6: Aegerter enteilt und hat bereits eine Sekunde Vorsprung vor Cluzel und Bernardi. Dahinter entwickelt sich ein Sechskampf um Position 2, Cluzel hat die besten Aussichten.



Runde 7: Aegerter setzt die schnellste Rennrunde: 1:41,279 min. Odendaal und Gonzales pressen sich an Bernardi vorbei, der Italiener fällt auf Position 5 zurück.



Runde 8: Cluzel fährt sich frei und schafft eine Lücke von acht Zehntelsekunden zu Odendaal, Gonzales und Bernardi. Brenner liegt auf Position 18. Niki Tuuli legt seine MV Agusta in Kurve 13 ab, für ihn ist das Rennen gelaufen.



Runde 9: Odendaal schließt mit Gonzales im Schlepptau zu Cluzel auf. Öttl attackiert Caricasulo, doch dieser kontert. Caricasulo auf 6, Öttl Siebter.



Runde 10: Wilder Dreikampf zwischen Caricasulo, Öttl und Öncü, der Yamaha-Pilot behält die Oberhand.



Runde 11: Agerter führt mit 1,5 Sekunden Vorsprung, Odendaal, Cluzel und Gonzales bekämpfen sich auf Position 2 bis 4. Öncü sticht bei Öttl hinein, ist Siebter.



Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Odendaal und baut damit seine WM-Führung weiter aus. Platz 3 geht an Cluzel, knapp vor Gonzales. Öttl gewinnt den Zweikampf gegen Öncü und wird Siebter.

Ergebnis Supersport-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Aegerter, Yamaha, 20:22,009 min

2. Odendaal, Yamaha, + 0,869 sec

3. Cluzel, Yamaha, + 1,188

4. Gonzales, Yamaha, + 1,356

5. Bernardi, Yamaha, + 2,348

6. Caricasulo, Yamaha, + 3,957

7. Öttl, Kawasaki, + 4,931

8. Öncü, Yamaha, + 5,159

9. De Rosa, Kawasaki, + 6,565

10. Verdoia, Yamaha, + 6,869

11. Krummenacher, Yamaha, + 7,352

12. Manfredi, Yamaha, + 9,000

13. Frossard, Yamaha, + 13,891

14. Orradre, Ducati, + 14,146

15. Soomer, Kawasaki, + 16,784

16. Fuligni, Yamaha, + 17,134

17. Taccini, Kawasaki, + 23,338

18. Brenner, Yamaha, + 23,485

19. Valle, Yamaha, + 24,643

20. Sanchis Martinez, Yamaha, + 25,864

21. Herrera, Yamaha, + 35,114

22. Bergman, Yamaha, + 37,260

23. Montella, Yamaha, + 37,468

24, Montero Huerta, Yamaha, + 52,638

WM-Stand nach 13 Rennen:

1. Aegerter 282 Punkte. 2. Odendaal 230. 3. Öttl 165. Bernardi 161. 5. Cluzel 140. 6. Gonzales 133. 7. Caricasulo 94. 8. Krummenacher 82. 9. Öncü 74. 10. De Rosa 70. 11. Tuuli 58. 12. Soomer 48. 13.Alcoba 40. 14 Bergmann 39. 15. Manfredi 26. 16. Takala 21. 17. Hendra Pratama 21. 18. Jespersen 15. 19. Sebestyen 15. 20. Brenner 10. 21. Debise 9.

Herstellerwertung nach 13 Rennen:

1. Yamaha 325 Punkte. 2. Kawasaki 185. 3. MV Agusta 58. 4. Suzuki 3.