Frust: Randy Krummenacher hofft auf bessere Zeiten

Die Supersport-WM 2021 verläuft für Randy Krummenacher völlig anders als erwartet. Statt um Siege zu kämpfen musste sich der EAB Yamaha-Pilot in Magny-Cours sogar mit Positionen außerhalb der Top-10 begnügen.

Auch wenn Randy Krummenacher in der Supersport-WM 2021 nicht an der Spitze mitfährt, Top-10-Ergebnisse waren für den Weltmeister von 2019 dennoch immer drin. Sein bestes Rennwochenende hatte der Zürcher in Assen, als er nach Platz 5 am Samstag einen dritten Platz im zweiten Lauf eroberte. Es ist das bisher einzige Podest des 31-Jährigen.

In Magny-Cours kam es für Krummi besonders bitter. Erstmals verpasste der sechsfache Supersport-Sieger in beiden Rennen eine Zielankunft in den Top-10. Als 19. der Superpole hatte sich der Yamaha-Pilot selbst das Leben schwer gemacht und kam im ersten Rennen als Elfter und im zweiten Lauf am Sonntag nur als 14. ins Ziel.



«Im Rennen habe ich mein Bestes gegeben», versicherte der Schweizer. «Leider ist es kein guter Moment für mich, denn wir haben nicht die erhofften Ergebnisse erreicht, und das ist frustrierend. Ich werde weiterhin mein Bestes geben und hoffe, dass bald bessere Zeiten kommen.»

«Sicherlich beeinflusste das Superpole-Ergebnis beide Rennen», sagte Krummenacher weiter. «Als Achtzehnter in einem auf 12 Runden verkürzten Rennen zu starten, hat mich sehr benachteiligt. Beim ersten Start hatte ich ein gutes Gefühl und war mir sicher, dass ich ein gutes Rennen hätte fahren können, aber dann zwang uns die rote Flagge, zur Box zurückzukehren. Beim zweiten Start habe ich sofort einen Mangel an Grip gespürt und konnte daher nicht mehr pushen, somit wurde ich Vierzehnter.»

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,155 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,438 4. Philipp Öttl Kawasaki + 1,633 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,964 6. Steven Odendaal Yamaha + 2,900 7. Federico Caricasulo Yamaha + 3,243 8. Andy Verdoia Yamaha + 6,303 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,626 10. Peter Sebestyen Yamaha + 6,893 11. Kevin Manfredi Yamaha + 8,458 12. Stephane Frossard Yamaha + 10,976 13. Christoffer Bergman Yamaha + 12,899 14. Randy Krummenacher Yamaha + 13,021 15. Federico Fuligni Yamaha + 14,119 16. Marcel Brenner Yamaha + 15,252 17. Hannes Soomer Yamaha + 17,200 18. David Sanchis Yamaha + 17,801 19. Maria Herrera Yamaha + 20,769 20. Galang Hendra Yamaha + 28,167 21. Luigi Montella Yamaha + 28,421 22. Daniel Valle Yamaha + 28,962 23. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,827 24. Unai Orradre Yamaha + 46,769 25. Eduardo Montero Yamaha + 49,721 Out Vertti Takala Yamaha > 1 min Out Luca Bernardi Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min