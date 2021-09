Manuel Gonzalez: «Das beste Rennen meines Lebens»

Manuel Gonzalez will weitere Siege in der Supersport-WM einfahren

Es war nicht die Frage ob, sondern nur wann Manuel Gonzalez sein erstes Rennen in der Supersport-WM 2021 gewinnen würde. Beim Meeting in Magny-Cours gelang dem 300er-Weltmeister von 2019 der Durchbruch.

Manuel Gonzalez gilt als eines der größten Talente im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft. Der seit einem Monat 19-Jährige ist nicht nur schnell, sondern agiert im Rennen abgebrüht und überlegt wie ein Routinier. Übermotivierte Aktionen sieht man beim Spanier praktisch nie, was auch seine geringe Sturzquote belegt.



In der Saison 2019 und 2020 leistete er sich nicht einen Rennsturz, in der Supersport-WM 2021 flog Gonzalez ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Navarra per Highsider von seinem Motorrad und fiel für den zweiten Lauf aus.

Dass er auch damit umgehen kann, bewies der Yamaha-Pilot am vergangenen Wochenende in Magny-Cours. Nach Platz 4 im ersten Rennen bezwang Gonzalez im zweiten Lauf in einem großartigen Duell gegen WM-Leader Dominique Aegerter und feierte seinen ersten Sieg in der 600er-WM.



«Es wäre eine Untertreibung, wenn ich diesen Tag nur als großartig bezeichnen würde», jubelte der Debüt-Sieger. «Ich finde keine Worte, um dieses Rennen zu beschreiben – es war einfach das bisher beste Rennen meines Lebens. Wir haben uns im Warm-up mächtig angestrengt, um die Lücke nach vorne zu schließen und das haben wir geschafft.»

Wie Gonzalez dem erfahrenen Aegerter in der letzten Runde bezwang, war zum Zunge schnalzen.



«Seit Most ist uns klar, dass wir Rennen gewinnen können. Ich wollte vorne weg fahren, weil ich alleine schneller war, als hinter einem anderen Piloten», ergänzte Gonzalez. «Mein Bike hat super funktioniert und mein Plan für die letzte Runde ist aufgegangen. Ich bin meinem Team so dankbar für das, was sie für mich tun. Jetzt hoffe ich, dass ich dasselbe in Barcelona erreichen kann.»



Für Dominique Aegerter ist ein starker Gonzalez nur von Vorteil: Gemeinsam mit dem ebenfalls aufstrebenden Luca Bernardi könnten die beiden Teenager Aegerters WM-Rivalen Steven Odendaal wichtige Punkte wegnehmen, während der Schweizer das parallel stattfindende MotoE-Rennen in Aragón bestreitet.

Ergebnis Supersport-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,155 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,438 4. Philipp Öttl Kawasaki + 1,633 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,964 6. Steven Odendaal Yamaha + 2,900 7. Federico Caricasulo Yamaha + 3,243 8. Andy Verdoia Yamaha + 6,303 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,626 10. Peter Sebestyen Yamaha + 6,893 11. Kevin Manfredi Yamaha + 8,458 12. Stephane Frossard Yamaha + 10,976 13. Christoffer Bergman Yamaha + 12,899 14. Randy Krummenacher Yamaha + 13,021 15. Federico Fuligni Yamaha + 14,119 16. Marcel Brenner Yamaha + 15,252 17. Hannes Soomer Yamaha + 17,200 18. David Sanchis Yamaha + 17,801 19. Maria Herrera Yamaha + 20,769 20. Galang Hendra Yamaha + 28,167 21. Luigi Montella Yamaha + 28,421 22. Daniel Valle Yamaha + 28,962 23. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,827 24. Unai Orradre Yamaha + 46,769 25. Eduardo Montero Yamaha + 49,721 Out Vertti Takala Yamaha > 1 min Out Luca Bernardi Yamaha > 1 min Out Jules Cluzel Yamaha > 1 min