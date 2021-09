Philipp Öttl (8./Kawasaki) ratlos: «Total verrannt»

Mit den Plätzen 5 und 8 hat Philipp Öttl beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Barcelona seine eigenen Ziele verfehlt. Der Kawasaki-Pilot will alles auf den Prüfstand stellen.

Nach einem schwierigen Wochenende in Magny-Cours musste Philipp Öttl auch beim Meeting in Barcelona einen Rückschlag hinnehmen. Der 25-Jährige, der bisher der stärkste Kawasaki-Pilot in der Supersport-WM 2021 war, verpasste als Fünfter und Achter in nicht nur beiden Rennen das Podium, er sah zudem seinen Markenkollegen Raffaele De Rosa als Dritter und Zweiter auf das Treppchen steigen.

Zu allem Überfluss verlor der Puccetti-Pilot den dritten WM-Rang an den starken Yamaha-Piloten Manuel Gonzalez, der bei seinem Heimrennen einen zweiten Platz und einen Sieg feierte.



«Ein merkwürdiges Wochenende. Wir waren so gut ins Meeting gestartet, aber im FP2 haben wir uns total verrannt», stöhnte Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin mir nicht sicher, was wir hätten anders machen können. Wir haben einiges probiert, aber nichts davon hat die gewünschte Wirkung gebracht. Also habe ich im zweiten Rennen zunächst die Reifen geschont, was eigentlich auch ganz gut geklappt hat, am Ende war der Reifen aber trotzdem völlig hinüber. Meine Gegner hatten noch viel mehr Grip und ich geriet in Schwierigkeiten.»

Problematisch für Öttl und sein Puccetti-Team: Bereits in einer Woche geht die Saison in Jerez, unmittelbar danach steht das Meeting in Portimão an.



«Wir müssen nach vorne schauen, um Moment sind wir aber etwas ratlos, wie wir unser Paket besser machen können. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen und alle Daten von Barcelona analysieren», grübelte der Bayer. «Abgesehen von Navarra und Magny-Cours, was nicht die besten Strecken für uns sind, waren wir immer gut dabei. Für Barcelona war ich guter Hoffnung, aber das war ein Irrtum. Ich denke auch die anderen hatten hier Probleme mit dem Grip, aber einige Fahrer haben es besser über die hinbekommen. Ich muss mir die Rennen noch einmal anschauen, um herauszufinden, was die genau anders gemacht haben und mir vielleicht etwas abschauen, um es besser zu machen.»

Ergebnis Supersport-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Manuel Gonzalez Yamaha 2. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,021 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta + 0,095 4. Randy Krummenacher Yamaha + 0,568 5. Marcel Brenner Yamaha + 6,159 6. Federico Caricasulo Yamaha + 7,137 7. Steven Odendaal Yamaha + 8,016 8. Philipp Oettl Kawasaki + 9,150 9. Glenn Van Straalen Yamaha + 9,226 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 11,373 11. Hannes Soomer Yamaha + 17,917 12. Matteo Patacca Yamaha + 18,182 13. Leonardo Taccini Kawasaki + 19,266 14. Simon Jespersen Yamaha + 19,270 15. Peter Sebestyen Yamaha + 19,303 16. Federico Fuligni Yamaha + 19,887 17. Daniel Valle Yamaha + 20,287 18. Unai Orradre Yamaha + 20,973 19. Marc Alcoba Yamaha + 24,591 20. Vertti Takala Yamaha + 31,703 21. Michel Fabrizio Kawasaki + 34,155 22. Galang Hendra Yamaha + 36,366 23. David Sanchis Yamaha + 37,172 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 53,046 25. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min 26. Baris Sahin Yamaha > 1 min Out Loic Arbel Yamaha Out Ludovic Cauchi Yamaha Out Bill Van Eerde Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha Out Stephane Frossard Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Kevin Manfredi Yamaha