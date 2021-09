Jerez, Rennen: Domi Aegerter demütigt seine Gegener

Die Supersport-WM 2021 fährt beim Meeting in Jerez nur ein Rennen aus. Mit einem dominanten Sieg holte Dominique Aegerter (Ten Kate) das Maximum heraus. Der von der Pole gestartete Philipp Öttl (Kawasaki) wurde Zweiter.

Der tragische Unfall mit Todesfolge von Dean Bert Vinales im ersten der Supersport-300 liegt wie ein schwerer Schatten auf dem Rennwochenende in Jerez. Nach der Absage am Samstag wird die Supersport-Serie mit 600 ccm auf der spanischen Piste nur ein Rennnen austragen.

Wegen der Ereignisse am Vortag verzichtete Michel Fabrizio auf eine Teilnahme, ebenfalls nicht am Start war Marc Alcoba. Startverbot erhielt Gaststarter Bill Van Eerde nach seinem Sturz im Zweiter.





Die übrigen Supersport-Piloten mussten versuchen, sich auf ihren Job zu konzentrieren. Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl startete zum ersten Mal von der Pole-Position in ein Rennen der Supersport-WM, WM-Leader Dominique Aegerter und Federico Caricasulo komplettierten die erste Reihe. Randy Krummenacher ging von der fünften Position ins Rennen, Steven Odendaal als Siebter.

Aegerter gewann den Start und fuhr mit den schnellsten Zeiten sofort einen Vorsprung auf seine Verfolger heraus. Nach nur sechs Runden führte der Ten Kate Yamaha-Pilot bereits mit komfortablen 3 sec. Nach dominanten 17 Runden holte der Schweizer mit 9,6 sec seinen zehnten Saisonsieg.



Um Platz 2 kämpften Öttl, Gonzalez und MV Agusta-Pilot Niki Tuuli. Der Kawasaki-Pilot war von der ersten Kurve an Zweiter, konnte sich aber nie mehr als eine Sekunde von seinen Gegner absetzen. In der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Auf dem Zielstrich lag der Deutsche nur 0,6 sec vor Tuuli. Gonzalez musste in den letzten Runden abreißen lassen und wurde Vierter.

Pech hatte Randy Krummenacher: Um Platz 8 kämpfend stürzte der Weltmeister von 2019 in der letzten Runde. Den achten Platz holte sich der WM-Zweite Steven Odendaal.



Marcel Brennen fuhr lange beherzt in den Top-10 mit, im letzten Renndrittel fiel der Schweizer aber offenbar mit nachlassenden Reifen zurück und wurde Elfter.

So lief das Rennen

Start: Aegerter vor Öttl, Gonzalez und Odendaal in die erste Kurve. Krummi nur Zehnter, Brenner auf 12. Sturz Vugrinec.

Runde 1: Aegerter 0,6 sec vor Öttl und Gonzalez. Die Top-10 innerhalb 2,3 sec.

Runde 2: Schnellster Rennrunde Aegerter in 1:42,525. Odendaal verpasst eine Kurve und fällt auf Platz 9 zurück. Sturz Orradre

Runde 3: Aegerter in 1:42,376 min um 1,3 sec vor Öttl und 1,8 sec vor Gonzalez. Krummi weiter auf zehn, Brenner auf elf.

Runde 4: Aegerter mit weiterer schnellsten Rennrunde in 1:42,329 min – 0,6 sec schneller als Öttl und Gonzalez! De Rosa, Caricasulo, Manzi, Odendaal und Krummi kämpfen um Platz 6.

Runde 5: Aegerter bereits 2,4 sec vor Öttl und 2,8 sec vor Gonzalez. Odendaal verbessert sich auf Platz 8. Sturz Takala

Runde 6: Aegerter weiter 0,5 sec pro Runde schneller als der Rest. Odendaal kann sich nicht entscheidend gegen Manzi durchsetzen.

Runde 7: Aegerter um 3,8 sec vorne. Gonzalez (3.) und Tuuli (4.) holen zu Öttl (2.) auf. Odendaal, Manzi, Krummi und Brenner kämpfen um Platz 8.

Runde 8: Tuuli (4.) attackiert Gonzalezu (3.), dadurch kann sich Öttl leicht absetzen. Sturz Van Straalen.

Runde 9: Aegerter 5,1 sec vor Öttl und 6,1 sec vor Tuuli/Gonzalez. Brenner (11.) verliert den Anschluss an die Gruppe um Platz 8.

Runde 10: Krummi versucht sich an Manzi, findet aber keinen Weg vorbei.

Runde 11: Aegerter weiter bis zu 1 sec pro Runde schneller als der Rest. Tuuli (3.) holt langsam zu Öttl auf.

Runde 12: Aegerter 7,7 sec vor Öttl! Caricasulo, Öncü und De Rosa kämpfen um Platz 5. Sturz Galang Hendra.

Runde 13: Gonzalez (4.) beschäftigt Tuuli (3.). Manzi (8.) wieder vor Odendaal (9.).

Runde 14: Aegerter 9,3 sec vor Öttl und 10 sec vor Tuuli. Krummi (10.) am Hinterrad von Odendaal (9.).

Runde 15: Tuuli nur noch 0,5 sec hinter Öttl. Gonzalez begnügt sich mit Platz 4.

Runde 16: Odendaal, Manzi und Krummi kämpfen um Platz 8.

Letzte Runde: Als Aegerter über den Zielstrich fährt, sind seine Gegner noch nicht zu sehen. Öttl wird Zweiter, Tuuli Dritter.

Ergebnis Supersport-WM, Jerez, Rennen Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Philipp Öttl Kawasaki + 9,609 sec 3. Niki Tuuli MV Agusta + 10,251 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 11,861 5. Federico Caricasulo Yamaha + 13,153 6. Can Öncü Kawasaki + 14,592 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 14,993 8. Steven Odendaal Yamaha + 17,639 9. Stefano Manzi Yamaha + 18,175 10. Jules Cluzel Yamaha + 24,459 11. Marcel Brenner Yamaha + 26,090 12. Hannes Soomer Yamaha + 28,561 13. Peter Sebestyen Yamaha + 29,335 14. Federico Fuligni Yamaha + 33,786 15. Christoffer Bergman Yamaha + 38,184 16. David Sanchis Yamaha + 45,959 17. Kevin Manfredi Yamaha + 46,191 18. Maria Herrera Yamaha + 46,535 19. Leonardo Taccini Kawasaki + 46,933 20. Stephane Frossard Yamaha > 1 min 21. Ondrej Vostatek Yamaha > 1 min 22. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Galang Hendra Yamaha Out Eduardo Montero Yamaha Out Glenn Van Straalen Yamaha Out Vertti Takala Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Martin Vugrinec Yamaha