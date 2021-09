Jerez: Erste Supersport-Pole von Philipp Öttl

Die Superpole-Session der Supersport-WM 2021 in Jerez war aus deutschsprachiger Sicht sehr erfolgreich. Neben der ersten Pole von Philipp Öttl qualifizierten sich auch Aegerter, Krummenacher in den ersten beiden Reihen.

Das Superpole-Format der Supersport-WM entspricht einem 20-minütigen Qualifying. Den Piloten steht zwar nach wie vor kein Qualifyer-Reifen zur Verfügung, in Misano führte Pirelli in der 600er Kategorie aber den superweichen SCX-Reifen ein, der üblicherweise in den letzten Minuten für die Zeitenjagd verwendet wird.



In den freien Trainings überzeugte Kawasaki-Ass Philipp Öttl mit konstant schnellen Zeiten und der in 1:42,249 min im FP1 gefahrenen schnellste Rundenzeit. Dem Deutschen ist zuzutrauen, dass er in Jerez seine erste Pole in der 600er-Kategorie einfährt. Ebenfalls zu den Favoriten muss man den dreifachen Pole-Setter Dominique Aegerter sowie Barcelona-Sieger Manuel Gonzalez.

Die erste ernstzunehmende Rundenzeit legte Öttl in 1:42,282 min vor. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord stellte Randy Krummenacher 2019 in 1:41,775 min auf.



Die Bedingungen in der Superpole waren optimal. Bereits nach fünf Minuten fuhr Krummenacher in 1:42,245 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende.



Der ein oder andere Fahrer beschäftigte sich in der Anfangsphase noch mit der Vorbereitung auf die Rennen, erst in den letzten Minuten deckte jeder Teilnehmer seine Karten für eine schnelle Runde auf. Den Anfang machte Aegerter, der noch vor Halbzeit in 1:41,834 min an die Spitze preschte.



Nach zehn Minuten kamen praktisch alle Piloten an die Box, um mit einem frischen Hinterreifen in die entscheidende Phase zu gehen. Als letzter der Top-Piloten ging Öttl fünf Minuten vor dem Ende auf die Piste. Doch mehrere Stürze in der Schlussphase machte es allen Piloten schwer, eine bessere Zeit zu fahren.

Nur Öttl gelang eine deutliche Verbesserung. Der 25-Jährige stürmte in 1:41,798 min an die Spitze und holte damit seine erste Pole in der Supersport-WM. Startplatz 2 geht an WM-Leader Aegerter. Federico Caricasulo (Yamaha) komplettiert die erste Startreihe,



Mit Gonzalez (4.), Krummenacher (5.) und Tuuli (6.) ist auch die zweite Reihe stark besetzt. Enttäuschend aber Odendaal als Siebter.



Marcel Brenner verlor 1,5 sec auf die besten Zeiten und qualifizierte sich als 17.