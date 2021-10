San Juan, FP2: Cluzel deklassiert die SSP-Konkurrenz

So gut aufgelegt haben wir Jules Cluzel lange nicht mehr gesehen. Der Yamaha-Pilot fuhr im zweiten Training der Supersport-WM 2021 in San Juan über 0,9 sec schneller als WM-Leader Dominique Aegerter!

Im ersten Training am Vormittag hatte Dominique Aegerter (Ten Kate) in 1:43,125 m für die schnellste Zeit gesorgt. Der WM-Leader aus der Schweiz brauchte am Nachmittag nur wenige Minuten, um in 1:43,085 min eine schnellere Zeit vorzulegen. Persönlich schnellste Runden fuhren unter anderem auch Jules Cluzel (GMT94), Steven Odendaal (Bardahl Evan Bros) und Philipp Öttl (Kawasaki).



Nach 15 Minuten setzte sich Cluzel, der im FP1 gestürzt war, in 1:42,997 min an die Spitze der Zeitenliste. Der Franzose war damit nur noch 0,3 sec langsamer als der Rundenrekord von 1:42,606 min, den sein Landsmann Lucas Mahias (Kawasaki) 2019 aufstellte.



Zur Info: Kein anderer Supersport-Pilot hat jemals in San Juan gewonnen als der 33-jährige Cluzel. Der Yamaha-Pilot gewann sowohl das Debüt 2018 als auch vor zwei Jahren. 2020 fand kein Meeting auf der argentinischen Piste statt.

Nach 25 Minuten führte Aegerter in 1:42,833 min um 0,1 vor Cluzel und fast 0,3 sec vor Manuel Gonzalez (Yamaha). Zu diesem Zeitpunkt hatten nur Valentin Debise (GMT94) und Hannes Soomer (Kallio) noch keine Zeitenverbesserung erreicht.



Mit einer überragenden Zeit von 1:42,324 min sorgte Cluzel bei noch zehn Minuten schon für einen Paukenschlag, doch der mehrfache Vizeweltmeister steigerte sich auf der nächsten Runde noch einmal auf eine 1:42,054 und lag damit um ordentliche 0,7 sec vorne! Am Ende einer beeindruckenden Rennsimulation markierte Cluzel in 1:41,926 min die überragende Tagesbestzeit.



Mit 0,795 Vorsprung auf Gonzalez (2.) und 0,9 sec auf Aegerter (3.) deklassierte Cluzel selbst die Top-Piloten der Supersport-WM 2021!

Hinter vier Yamaha fuhr Nikki Tuuli mit der einzigen MV Agusta die fünfbeste Zeit. Die schnellste Kawasaki von Raffaele De Rosa folgt auf der siebten Position.



Eine schöne Steigerung im zweiten Training zeigte Marcel Brenner. Der Yamaha-Pilot im Team VFT Racing lag zeitweise auf Platz 6, beendete den ersten Trainingstag mit 1,5 sec Rückstand als Zwölfter. Auf Platz 4 fehlen dem Schweizer nur 0,4 sec.



Nicht ganz so deutlich konnte sich Philipp Öttl steigern. Der Bayer verlor 1,9 sec auf die Bestzeit und reihte sich als 15. ein.

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 1:41,926 min 2. Manuel Gonzalez Yamaha 1:42,721 + 0,795 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha 1:42,833 + 0,907 4. Peter Sebestyen Yamaha 1:42,941 + 1,015 5. Niki Tuuli MV Agusta 1:42,996 + 1,070 6. Glenn Van Straalen Yamaha 1:43,085 + 1,159 7. Raffaele De Rosa Kawasaki 1:43,097 + 1,171 8. Steven Odendaal Yamaha 1:43,124 + 1,198 9. Can Öncü Kawasaki 1:43,162 + 1,236 10. Hannes Soomer Yamaha 1:43,180 + 1,254 11. Valentin Debise Yamaha 1:43,241 + 1,315 12. Marcel Brenner Yamaha 1:43,407 + 1,481 13. Vertti Takala Yamaha 1:43,465 + 1,539 14. Unai Orradre Yamaha 1:43,533 + 1,607 15. Philipp Öttl Kawasaki 1:43,802 + 1,876 16. Andres Gonzales Yamaha 1:44,021 + 2,095 17. Sheridan Morais Yamaha 1:44,410 + 2,484 18. Leonardo Taccini Yamaha 1:45,583 + 3,657 19. Jeffrey Buis Kawasaki 1:48,123 + 6,197 20. Matias Petratti Yamaha 1:48,679 + 6,753