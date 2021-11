Randy Krummenacher frustriert: «War nur Passagier»

Nach der Bestzeit am Freitag peilte Randy Krummenacher für das erste Rennen der Supersport-WM 2021 auf dem Mandalika Circuit das Podium an, doch für den Yamaha-Piloten im Team CM Racing kam es ganz anders.

Der im November eröffnete Mandalika Street Circuit ist Schauplatz für das Saisonfinale der Supersport-WM 2021. Mit der Bestzeit am Freitag zeigte Randy Krummenacher, dass er mit der neuen Rennstrecke bestens zurechtkommt, doch was dem 31-Jährigen am Samstag widerfuhr, konnte er fahrerisch nicht wettmachen.

Als Fünfter der Startaufstellung kam der Zürcher in der Superpole noch glimpflich davon.



«Ich bin komplett frustriert. Mir fehlen die Worte, wieso wir in diesem Jahr schon so oft Probleme mit den Reifen haben», schimpfte Krummi im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bisher hatte ich Geduld, doch so lange verliere ich sie. Denn in der Superpole hatte der erste Reifen keinen Grip und ich war eine Sekunde langsamer. Na gut. Mit dem Zweiten hat es dann gepasst und ich qualifizierte mich als Fünfter.»

Im ersten Rennen setzte sich das Dilemma fort. Bei einsetzenden Regen zeitweise auf Platz 4 liegend kreuzte der Yamaha-Pilot am Ende als Achter die Ziellinie.



«Im Rennen dreht sich der Reifen in der zweiten Runde auf der Felge und ich bekam starke Vibrationen, die im ganzen Motorrad zu spüren waren. So konnte ich unmöglich kämpfen, ich war nur Passagier», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2019. «Als es anfing zu regnen, konnte ich das ausnutzen und konnte wieder ein paar Plätze gutmachen. Sobald der Grip besser wurde, wurde es wieder unmöglich. Ich fuhr ständig weite Linien, weil mich das Chattering beim Bremsen rausdrückte. Mir fehlen echt die Worte.»

Woran kann es liegen, die Reifen werden für alle Teilnehmer von Pirelli montiert.



«Ich möchte keine Schuld zuweisen. Es scheint, dass ich mit allem, was die Reifen betrifft, einfach extremes Pech habe», grummelte der Schweizer. «Mit diesem Team hatte ich nie Probleme. Was man an den Felgen machen darf, haben sie gemacht. Solche Schwierigkeiten hatten wir bisher nie. Es ist einfach frustrierend, weil das Motorrad immer top eingestellt war.»

Ergebnis Supersport-WM, Mandalika, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Raffaele De Rosa Kawasaki 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,105 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 3,108 4. Jules Cluzel Yamaha + 3,671 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,312 6. Steven Odendaal Yamaha + 6,054 7. Can Öncü Kawasaki + 6,247 8. Randy Krummenacher Yamaha + 8,778 9. Hannes Soomer Yamaha + 9,288 10. Peter Sebestyen Yamaha + 18,714 11. Unai Orradre Yamaha + 24,574 12. Philipp Öttl Kawasaki + 33,358 13. Glenn Van Straalen Yamaha + 34,997 14. Andres Gonzalez Yamaha + 43,938 15. Daniel Valle Yamaha + 56,365 16. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Vertti Takala Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha