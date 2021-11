Philipp Öttl (25) nach Platz 12: «Ich spürte nichts»

In den freien Trainings der Supersport-WM 2021 auf dem Mandalika Circuit war Philipp Öttl bester Kawasaki-Pilot. Im Rennen kam dem Bayer mit den Bedingungen auf nasser Piste nicht zurecht.

Als Siebter am Freitag war Philipp Öttl auf dem neuen Mandalika Street Circuit gut dabei, auch in der Superpole bestätigte der Kawasaki-Pilot auf Startplatz 7 seinen Speed für ein solides Rennen.

Ausgerechnet sein Puccetti-Teamkollege Can Öncü sorgte aber ein weiteres Mal dafür, dass der Deutsche beim Start (es war bester Kawasaki-Pilot im Grid) einige Plätze verlor.



«Beim Start ist Öncü mit Tuuli kollidiert, und um die zu umfahren, ging ich vom Gas. Dabei verliert man halt gleich drei bis vier Plätze», erklärte Öttl gegenüber SPEEDWEEK.com «Mit Vollgas wäre es wahrscheinlich auch gegangen, aber es nützt jetzt nichts mehr.»

Viel besser lief es für den WM-Fünften auch wenig später nicht, als in der dritten Runde die ersten Regentropfen fielen.



«Es war kein gutes Rennen», zog Öttl nüchtern Bilanz. «Im Grunde habe ich mit dem einsetzenden Regen verloren. Ich glaubte zuerst, dass ich vorne mithalten kann, aber ich spürte auf der nassen Piste nichts vom Motorrad. Meine letzte Runde war so schnell wie die der Spitze. Ich habe zu spät gemerkt, was möglich war. Das war das Problem.»



«Im Regen mit Slicks hat man keine Kontrolle – vor allem hinten nicht, das Motorrad rutscht dir so schnell weg», ergänzte der Bayer. «Man sieht auf dem Motorrad auch kaum, wo es nass ist. Ich konnte mich nicht schnell genug anpassen. Die anderen haben das halt besser hinbekommen. Am Sonntag haben wir noch eine Chance, es besser zu machen.»

Ergebnis Supersport-WM, Mandalika, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Raffaele De Rosa Kawasaki 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,105 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 3,108 4. Jules Cluzel Yamaha + 3,671 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,312 6. Steven Odendaal Yamaha + 6,054 7. Can Öncü Kawasaki + 6,247 8. Randy Krummenacher Yamaha + 8,778 9. Hannes Soomer Yamaha + 9,288 10. Peter Sebestyen Yamaha + 18,714 11. Unai Orradre Yamaha + 24,574 12. Philipp Öttl Kawasaki + 33,358 13. Glenn Van Straalen Yamaha + 34,997 14. Andres Gonzalez Yamaha + 43,938 15. Daniel Valle Yamaha + 56,365 16. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Vertti Takala Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha