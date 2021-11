Mit 34 Jahren: Erster WM-Sieg von Raffaele De Rosa

Seit zehn Jahren ist Raffaele De Rosa im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft unterwegs, Nun gelang dem Italiener beim Finale der Supersport-WM 2021 in Indonesien der erste Sieg.

Raffaele De Rosa ist schon lange im Rennsport-Geschäft. Seit 2003 fährt der Italiener in internationalen Serien, seit 2012 ist das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft sein Wirkungskreis. Mit dem Gewinn der Superstock-1000-EM 2016 mit Althea BMW feierte der 34-Jährige seinen größten Erfolg.



De Rosa fuhr auch 25 Rennen in der Superbike-WM und 89 in der Supersport-WM. Nach fünf zweiten Plätzen in der 600er-Serie gelang dem Sympathieträger beim Meeting der Supersport-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit endlich der erste Sieg in einer Weltmeisterschaft.

De Rosa war das gesamte Wochenende schnell, den Ausschlag gab im ersten Rennen aber der einsetzende Regen. In Runde 6 übernahm der Routinier erstmals die Führung, ab Runde 8 gab er sie nicht mehr aus den Händen. Am Ende wurde es noch einmal knapp, als Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) ihm bedrohlich nahekam. De Rosa rettete 0,1 sec Vorsprung ins Ziel.



«Ich habe den Druck von Aegerter in den letzten Runden gespürt, aber ich habe es geschafft», jubelte De Rosa. «Ich bin wirklich glücklich, weil das Ende der Saison bevorsteht und wir gut dabei sind. Meine Race-Pace war gut. Ich wollte gewinnen, um mich bei meinem Team, meiner Familie und meinen Sponsoren zu bedanken – und morgen werden wir es erneut versuchen!»

De Rosa erlöste nicht nur sich selbst, sondern auch sein Orelac-Team und Kawasaki. Das spanische Team hatte noch nie einen Sieg errungen und für Kawasaki ist es der erste Triumph in der mittleren Kategorie der Superbike-WM seit Lucas Mahias in Misano 2020.

Ergebnis Supersport-WM, Mandalika, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Raffaele De Rosa Kawasaki 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,105 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 3,108 4. Jules Cluzel Yamaha + 3,671 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,312 6. Steven Odendaal Yamaha + 6,054 7. Can Öncü Kawasaki + 6,247 8. Randy Krummenacher Yamaha + 8,778 9. Hannes Soomer Yamaha + 9,288 10. Peter Sebestyen Yamaha + 18,714 11. Unai Orradre Yamaha + 24,574 12. Philipp Öttl Kawasaki + 33,358 13. Glenn Van Straalen Yamaha + 34,997 14. Andres Gonzalez Yamaha + 43,938 15. Daniel Valle Yamaha + 56,365 16. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Vertti Takala Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha