Patrick Hobelsberger (10./Yamaha): «Das ist krass»

Starker Einstand von Patrick Hobelsberger mit Kallio Yamaha. Als Zehnter am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2022 in Aragón zeigte der Bayer den Speed für ein noch besseres Ergebnis.

Die Supersport-WM 2022 ist der zweite Anlauf von Patrick Hobelsberger in der mittleren Kategorie der Superbike-Serien. Anders als 2020 mit Honda hat der 25-Jährige im Kallio-Team nun aber eine konkurrenzfähige Yamaha R6 zur Verfügung.

Und Patrick, den alle nur Pax nennen, nutzte das vorzüglich vorbereitete Material der Finnen in den Freitagtrainings beim Saisonauftakt in Aragón mit achten Plätzen stark aus. Seine Zeit von 1:54,694 min bedeutete in der kombinierten Zeitenliste die zehnte Position.



«Eigentlich ein recht guter Tag, wobei es nicht so einfach war, wie es vielleicht ausgeschaut hat», erklärte der Yamaha-Pilot SPEEDWEEK.com. «Wir haben einige Reifen durchprobiert, um herauszufinden, welcher für uns der Richtige ist, was aber nicht eindeutig war. Deshalb haben wir viel Zeit mit dem falschen Reifen investiert – im Grunde fast das ganze FP2. Erst am Ende sind wir auf den besseren Reifen gewechselt und konnten damit die Zeit fahren, die wir erreichen wollten.»

Abgesehen von Dominique Aegerter, der in 1:53,407 min eine überragende Bestzeit fuhr und fast 0,6 sec Vorsprung auf den Zweiten hat, sind die Zeiten eng beieinander.



«Der Vorsprung von Aegerter ist schon krass. Aber er ist Weltmeister, der darf das», scherzte Hobelsberger. «Dahinter sind dann vier Fahrer innerhalb einer Zehntelsekunde. Für mich ist wichtig, dass die direkt vor mir erreichbar sind. Die Fahrer vor mir habe ich erwartet, nur den Caricasulo habe ich eher auf zwei als auf sieben getippt. Überrascht hat mich der Brenner, allerdings ist er schon ein verdammt guter Fahrer, das weiß ich noch aus der IDM. Wichtig wird der Start und die ersten zwei bis drei Runden. Wenn das klappt, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mit einem Cluzel oder Öncü mitfahren kann.»