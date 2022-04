WM-Rookie Oliver Bayliss blieb in Aragón ohne Punkte

Im Ducati-Team Barni Racing absolviert Oli Bayliss seine erste volle Saison in der Supersport-WM. Beim Sohn von Superbike-Legende machen sie die wenigen Tests in Europa bemerkbar.

Die Rückkehr des Namens Bayliss in das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft wurde bei Superbike-Fans begeistert aufgenommen, zumal Oli wie früher sein Vater Troy eine Ducati pilotiert. Nun muss der 18-Jährige noch beweisen, dass er aus demselben Holz geschnitzt ist.

Dass er Motorräder schnell am Limit bewegen kann, bewies der Teenager bereits in Australien. 2021, als er mit der Ducati V4R in der Superbike-Kategorie debütierte, fuhr er gegen etablierte Konkurrenten einen Laufsieg ein und beendete die Saison als guter Fünfter. Daraufhin wurde der Wechsel nach Europa entschieden.



Hier stößt Oli auf dieselben Schwierigkeiten, wie alle Piloten aus Übersee. Die andere Lebensweise, neue Eindrücke, unbekannte Rennstrecken und neue Gegner. Dass er den Winter in Australien verbrachte und erst Mitte Februar beim Portimão-Test auf sein Team stieß, war im Nachhinein nicht der beste Plan: Oli stürzte nach nur neun Runden und verbrachte vor dem Saisonauftakt in Aragón nur jeweils zwei Tage in Misano und Aragón auf der Ducati 955 V2.

Dass er sich nur für Startplatz 26 qualifizierte und in den Rennen die verhaltenen Positionen 21 und 19 erreichte, war dennoch für manche Beobachter überraschend.



«Wir geben unser Bestes, sind uns aber bewusst, dass es ein langer Weg ist, um in den Spitzenpositionen wettbewerbsfähig zu sein», hielt der Ducati-Pilot fest. «Dafür, dass es mein erstes Rennen ist, kann ich glücklich sein. Wir hatten im Qualifying einige Schwierigkeiten und es ist nicht einfach, von hinten zu starten, besonders wenn man keine Erfahrung hat. Immerhin habe ich es geschafft, ein paar Positionen gutzumachen.»

Der Ducati-Pilot weiter: «Insgesamt war es ein gutes erstes Wochenende. Das Team und ich haben hart gearbeitet, uns jede Sitzung verbessert, wichtige Informationen gesammelt und Fortschritte erzielt. Es war die erste Schulstunde, in der ich viel gelernt habe. Wir können besser werden und um die wichtigen Positionen kämpfen. Ich denke schon an das nächste Rennwochenende in Assen. Auch diese Strecke wird neu für mich sein.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha