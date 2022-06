Dominique Aegerter (Yamaha/3.): «Pace ist stark»

Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) startete als Dritter des Freitags in das Misano-Wochenende, seine Rennpace stimmt den Supersport-Weltmeister aber zuversichtlich.

Vor zwei Wochen war Dominique Aegerter in Mugello auf der Energica Ego Corsa mit einem Sieg und einem zweiten Platz im MotoE-Weltcup erfolgreich, an diesem Wochenende ist der 31-jährige Rohrbacher wieder in Italien im Renneinsatz – allerdings auf dem Misano World Circuit und auf seiner Yamaha R6.

Nach FP2 liegt der Ten Kate-Pilot, der fünf der bisherigen sechs Saisonrennen in der Supersport-WM für sich entschied, auf dem dritten Rang der kombinierten Zeitenliste. Sein Rückstand auf Nicolò Bulega (Ducati) beträgt 0,429 sec. Dazwischen schob sich Triumph-Pilot Stefano Manzi als Zweiter, im FP1 noch Schnellster.

«Es ist sehr schön, mit dem Team Ten Kate Racing wieder hier zu sein», erzählte Aegerter am Freitag in Misano, wo er im Vorjahr einen Doppelsieg feierte. «Gestern hatten wir nicht so viel Sonne. Heute war es am Morgen recht kühl, die Rundenzeit war aber auf Anhieb ziemlich schnell. Wir fingen also recht gut an. Am Nachmittag zeigte sich dann die Sonne, meine Rundenzeit verbesserte sich nicht so deutlich. Wir waren aber sehr konkurrenzfähig, die Rennpace war wieder sehr stark.»

Tatsächlich spulte der Supersport-Weltmeister zu Beginn des FP2 ganze 16 Runden am Stück ab – mit starken Zeiten. «Auf der einen schnellen Runden fehlten uns ein paar Zehntel», fuhr der Schweizer fort. «Die Fahrer, die vorne sind, sind aber Italiener. Die Ducati-Piloten waren im Winter zum Testen hier, sie kennen die Strecke perfekt.»

Aegerter aber weiß: «Die Superpole findet morgen statt und das Ziel ist, mindestens in den ersten zwei Reihen zu stehen. Punkte werden auch erst morgen vergeben. Die Rennpace ist mit am wichtigsten. Es wird mit Sicherheit ein sehr heißes Rennen.»

