Nach Amputationen: Niki Tuuli (MV Agusta) bald zurück

Niki Tuuli will und wird in die Supersport-WM 2022 zurückkehren

MV Agusta-Werkspilot Niki Tuuli durchlebt nach seinem Sturz beim Supersport-Meeting in Estoril schwere Zeiten. Wegen der Amputation von drei Zehen ist der Finne nicht reisefähig.

Es waren unglückliche Umstände, die zur Verletzung von Niki Tuuli führten. Der 26-Jährige stürzte beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Estoril am Sonntagvormittag auf nasser Piste. Dabei geriet er mit dem Fuß zwischen Kette und Hinterrad.

Die dabei entstandenen Kräfte waren so groß, dass die Schutzwirkung seines Rennstiefels nicht ausreichte. Offene Brüche und Gewebeverletzungen waren die Folge, die am Ende zur Amputation von drei Zehen führten.



«Ich hatte in einer langsamen Kurve einen Highsider. Dass der Fuß eingeklemmt wurde, war großes Pech», stöhnte Tuuli, der sich zu Hause von den Strapazen seiner Verletzung erholt. «Ich habe mir das wahrlich nicht gewünscht, aber es ist Teil unseres Sports, sich mit Verletzungen zu arrangieren.»

Beim Meeting in Misano wurde der 26-Jährige von Lokalmatador Mattia Casadei würdig vertreten. Hauptberuflich bestreitet der Italiener in diesem Jahr die MotoE, bei den Supersport-Meetings der italienischen Serie in Misano und Vallelunga nahm er mit einer Yamaha teil. In der Weltmeisterschaft erreichte der 22-Jährige in beiden Rennen Platz 8 – Teamkollege Bahattin Sofuoglu sah das karierte Tuch nur auf den Positionen 21 und 18.

«Es tut mir sehr leid, dass ich nicht an der Misano-Runde teilnehmen konnte», meldete sich Tuuli zu Wort. «Ich habe in jeder Hinsicht versucht, für das Team, für MV Agusta, für unsere Partner und für die Fans vor Ort zu sein. Es war unser Heimrennen und wir haben bei den Tests hervorragende Ergebnisse erzielt. Leider erlaubte es mir mein Zustand nicht, an der Strecke zu sein.»



«Jetzt werde ich versuchen, mich zu erholen, um so schnell wie möglich zurückzukehren», sagte Tuuli weiter. «Vorerst kann ich mich nur beim Team, den Sponsoren und den Fans für ihre Unterstützung bedanken. Wir werden uns bald wiedersehen!»