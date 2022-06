Nach FIM Zugeständnis: Triumph auf Podestkurs

Die Triumph Street Triple 765 RS debütiert in der Supersport-WM 2022 im Rahmen der ‹Next Generation Bikes›. Beim Meeting in Misano kam das Dreizylinder-Motorrad erstmals in die Nähe des Podests.

Bei den ersten drei Events der Supersport-WM 2022 war von Triumph nicht viel zu sehen, dabei bereitete sich das werksunterstützte Team ein Jahr in der britischen Serie auf den WM-Einstieg vor. Von den ‹Next Generation Bikes› beeindruckte hauptsächlich die Ducati 955 V2 mit Nicolo Bulega, der in Aragón, Assen und Estoril jeweils einen Podestplatz einfahren konnte und zuletzt in Misano mit zwei dritten Plätzen glänzte.

Beim Meeting in Italien war auch Triumph stärker, sogar deutlich. Denn die FIM erlaubte der Ducati mehr Drehzahl, Triumph ein höheres Drehmoment mittels einer größeren Drosselklappenöffnung.



«Wir wurden im Vorfeld von der Dorna und der FIM informiert, dass wir und MV Agusta eine deutliche Leistungssteigerung für unseren Motor erhalten, um die Balance-Regeln fairer zu gestalten», sagte Simon Buckmaster, dessen PTR Team den Werksauftritt von Triumph organisiert. «Wir hatten auch daran gearbeitet, das Fahrwerk zu verbessern.»

Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Im ersten Training überraschte Triumph-Pilot Stefano Manzi mit der Bestzeit, in der kombinierten Zeitenliste vom Freitag war er Zweiter. Ein Sturz in der Superpole (Startplatz 9) verhinderte eine bessere Ausgangsposition für die Rennen.



Dennoch erreichte der ehemalige Moto2-Pilot im ersten Rennen zum ersten Mal einen Platz in den Top-5 und steigerte sich im zweiten Lauf auf Platz 4, nur 1,4 sec hinter dem Dritten.

Beim Heimrennen von Dynavolt Triumph in Donington Park am 16./17. Juli soll das erste Podium fällig werden.



«Wir werden einen Test in Donington absolvieren», verriet der Teamchef. «Der Test wird uns also gute Informationen für unser Heimrennen liefern. Außerdem werden wir mit Triumph diskutieren, wie wir technisch Fortschritte erreichen können, um das Bike im ersten Jahr in dieser umkämpften Serie verbessern können.»