Nach Zehen-Amputation: Niki Tuuli (26) fährt wieder

Zwei Monate nach seinem unglücklichen Unfall beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Estoril und der Amputation von drei Zehen schlüpfte Niki Tuuli wieder in seine Lederkombi.

Niki Tuuli war am 22. Mai in Estoril im Warm-up auf nasser Piste gestürzt, wobei sein linker Fuß ins Hinterrad geriet und arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Drei Zehen mussten dem 26-Jährigen entfernt werden. Bei den Meetings in Misano und Donington Park wurde der MV Agusta-Pilot von Mattia Casadei ersetzt.

Der schnelle Finne kann sich mit dem Gedanken trösten, dass der Australier Daryl Beattie zwei Jahre nach Amputation aller fünf Zehen am linken Fuß seine beste Saison in der 500er-WM fuhr – Vizemeister 1995 hinter Mick Doohan.

Mittlerweile geht es aufwärts bei Tuuli. Wie unseren Kollegen von motosprint herausfanden, unterzog sich der Pechvogel auf dem finnischen Alastaro Circuit – das ist eine 2,7 km lange Rennstrecke im Südwesten Finnlands – einem Stresstest.

«Beim Fahren habe ich Schmerzen, aber ich bin zufrieden mit meiner Genesung», wird der Finne zitiert. «Ich bin wirklich froh, endlich wieder einen Tag auf der Strecke verbracht zu haben. Es ist verrückt, dass ich nur zwei Wochen nach Beginn der Reha bereits wieder fahren kann. Es ist nicht einfach, aber ich werde weiter daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder Rennen zu fahren.»

Ob MV Agusta bereits in Most in einer Woche wieder auf sein Aushängeschild zählen kann, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist eine Rückkehr nach der Sommerpause am 10./11. September in Magny-Cours.