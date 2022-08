Sofuoglu machte nicht nur bei MV Agusta viel Eindruck

Der 18-jährige Supersport-Rookie Bahattin Sofuoglu schaffte es beim WM-Event im tschechischen Most mit seiner MV Agusta F3 800 erstmals in die Top-5. Ist der Knoten bei ihm aufgegangen?

Aufsteiger aus der Supersport-300-Klasse tun sich erfahrungsgemäß schwer, wenn sie in die mittlere Hubraumkategorie kommen. Und seit in der Supersport-WM mit Motorrädern bis zu 955 ccm gefahren werden darf, ist der Unterschied zur Einstiegsklasse noch größer.

300er-Weltmeister Adrian Huertas zeigt schon die ganze Saison ansprechende Leistungen und fuhr in zwölf Rennen neunmal in die Top-11. In Most scheint auch bei Neuling Bahattin Sofuoglu der Knoten aufgegangen zu sein. Der am 18. August 19-Jährige beendete das zweite Rennen in Most auf dem tadellosen fünften Platz und sorgte dafür, dass mit Yamaha, Ducati, Triumph, Kawasaki und MV Agusta fünf Hersteller in den Top-5 landeten. Bereits im ersten Rennen hatte der Türke als Siebter für sein bis dahin bestes Ergebnis gesorgt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Crash © Gold & Goose Van Strallen und Debise © Gold & Goose Manzi und De Rosa © Gold & Goose Bulega und Baldassarri © Gold & Goose Adrian Huertas © Gold & Goose Manzi und Debise © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Soomer und Manzi © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Bulega und Baldassarri © Gold & Goose Sebestyén und Bayliss © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Steven Odendaal © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri gewinnt in Most © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Manzi, Baldassarri, Odendaal © Gold & Goose Bulega, Baldassarri, Manzi © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri Zurück Weiter

Die Wertung der WorldSSP Challenge, in welche jene Fahrer eingehen, die nur die Europarennen bestreiten, führt Sofuoglu jetzt mit 36 Punkten, der Schweizer Marcel Brenner ist mit 23 Zählern Zweiter.



«Anfänglich hatte ich mit der MV einige Probleme, die konnten wir inzwischen aber lösen», erzählte Bahattin, der Sohn eines Cousins von Rekordchampion Kenan Sofuoglu, beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Das Motorrad ist nicht einfach zum Fahren, am Sonntagmorgen im Warm-up gelang uns aber ein deutlicher Schritt nach vorne. Seither habe ich mehr Vertrauen und bin glücklich. Jetzt lässt sich das Bike leichter fahren, das Handling ist viel besser. Für die restlichen Rennen nehme ich mir immer die Top-10 vor. Ich hoffe, unsere Entwicklung geht so weiter.»