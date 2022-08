Bulega zu Aegerters Verhalten: «Schmerzen für immer!» 01.08.2022 - 07:06 Von Tim Althof

© Gold & Goose Domi Aegerter blieb am Samstag nach dem Crash absichtlich im Kies liegen © Gold & Goose Nicolo Bulega verurteilte das Verhalten des Yamaha-Piloten Zurück Weiter

Nicolo Bulega verpasste am Sonntag in Most seinen ersten Sieg in der Supersport-WM nur haarscharf. Der Italiener wurde Zweiter und verurteilte das Verhalten von Domi Aegerter entschieden.