Marcel Brenner ratlos – in San Juan war der Wurm drin

Marcel Brenner beschönigt die Pleite in Argentinien nicht

Die Freude, dass er auch die Überseerennen der Supersport-WM 2022 bestreiten wird, verflog bei Marcel Brenner beim Meeting in San Juan Villicum bereits am Freitag. Die Rennen waren ein Desaster.

Nach Platz 19 mit fast 2 sec Rückstand auf die Spitze ahnte Marcel Brenner wohl bereits am Freitag, dass das Supersport-Meeting auf dem Circuito San Juan Villicum ein Reinfall werden würde. Die Hoffnung, dass ein neuer Motor ab Samstag alles ändert, erfüllte sich nicht: Es blieb bei einem großen Rückstand und das zehnte Saisonmeeting wurde ein Desaster.

In der Superpole qualifizierte sich der Schweizer für Startplatz 21 – langsamer war nur Patrick Hobelsberger. Im ersten Rennen wurde der Yamaha-Pilot auf der letzten Position liegend von seinem Team VFT Racing in die Boxengasse beordert.

«Ich habe absolut keine Erklärung, warum ich zwei Sekunden pro Runde verliere. Ich kämpfe und habe das Gefühl, dass ich am Limit bin, aber ich hatte keine Chance, irgendjemandem zu folgen», wunderte sich Brenner. «Im Rennen war es ganz offensichtlich, dass mir auf den Geraden der Speed fehlte. Aber dann hat mein Team reagiert und mich reingeholt, weil es keinen Sinn gemacht hätte, so weiterzufahren. Irgendetwas an der Technik hat uns im Stich gelassen.»

Am Sonntag wurde es nicht besser: Nur aufgrund zahlreicher Ausfälle erreichte Brenner mit 42 sec Rückstand im zweiten Lauf als 15. die Punkteränge. Er wurde Vorletzter.

Seltsam ist: Brenner erreichte in Argentinien vor einem Jahr die Plätze 14 und 9, seine beste Rundenzeit damals 0,4 sec schneller als am vergangenen Wochenende. Gleichzeitig fuhr die Spitze 0,6 sec schneller als 2021.

«Es tut mir leid für alle, die es mir ermöglicht haben, auch die Überseerennen zu fahren. Aber an diesem Wochenende war irgendwie der Wurm drin», entschuldigte sich der Yamaha-Pilot bei seinen Unterstützern. «Ich habe die lange Reise nicht angetreten, um mit leeren Händen dazustehen. Unter normalen Umständen sind wir in der Lage, viel besser abzuschneiden. Aufgrund der guten Fortschritte, die wir in letzter Zeit gemacht haben, haben wir insgeheim mit den Top-10 spekuliert.»

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Federico Caricasulo Ducati + 0,667 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,839 4. Niki Tuuli MV Agusta + 2,240 5. Stefano Manzi Triumph + 4,317 6. Jules Cluzel Yamaha + 5,612 7. Can Öncü Kawasaki + 9,704 8. Nicolo Bulega Ducati + 15,485 9. Andy Verdoia Yamaha + 16,165 10. Adrian Huertas Kawasaki + 17,142 11. Glenn Van Straalen Yamaha + 17,743 12. Peter Sebestyen Yamaha + 20,705 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 32,645 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,237 15. Marcel Brenner Yamaha + 42,827 16. Patrick Hobelsberger Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Luca Bernardi Ducati out Bradley Smith Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Hannes Soomer Triumph